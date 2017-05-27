Fenerbahçe yeni Gökhan Gönülünü buldu!

Kadrosunu zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Erzurumspor’un 22 yaşındaki sağ beki Murat Paluli'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Murat Paluli'yi takip etmesi, akıllara Gökhan Gönül transferini getirdi. Sarı-lacivertli takım, Gökhan'ı da alt lig takımlarından Gençlerbirliği OFTAŞ forması giyerken almıştı.

Sabah'ın haberine göre, gelecek sezon için kadrosunu bol alternatifli yapmak isteyen Fenerbahçe, TFF 1.Lig'e çıkan Erzurumspor'un sağ beki Murat Paluli'yi transfer listesine aldı.

Van der Wiel'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Şener Özbayraklı'nın yanına bu takviyeyi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yanı sıra Süper Lig'den pek çok takım, 22 yaşındaki oyuncuyu almak için harekete geçti. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan, daha sonra İskenderun da forma giyen Paluli, bu sezon 25 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. Fenerbahçe'nin Murat'ı takip etmesi, akıllara Gökhan Gönül transferini getirdi. Sarı-lacivertli takım, Gökhan'ı da alt lig takımlarından G.Birliği OFTAŞ forması giyerken almıştı.