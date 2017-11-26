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Fenerbahçe yarışa geri döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Sarı Lacivertliler Giuliano'nun tek golü ile kazandı.

Fenerbahçe yarışa geri döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'un konuğu oldu. Ligde zirve yarışında yer almak adına kritik bir mücadeleye çıkan sarı lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyte ile ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Brezilyalı yıldız oyuncu Giuliano oldu. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e yükselterek Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 3.lük koltuğuna oturdu. Her ne kadar bu sezon istikrarsız sonuçlar alsa da Aykut Kocaman’ın ekibi, ligde bu maçla beraber 6 maçtır kaybetmiyor.

Maçtan dakikalar

Janssen denedi

4. dakikada Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Sol kanatta Giuliano şık hareketlerle çizgiye indi. Brezilyalı oyuncu rakibini geçemedi. Önde baskı yapan İsmail Köybaşı topu kaptı. İki Antalyasporlu oyuncun arasından çıkan Köybaşı topu müsait durumda olan Janssen ile buluşturdu. Hollandalı oyuncunun plase vuruşu üstten az farkla auta çıktı. 5'te ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Vincent Janssen kaleyi düşündü yine ve şutunu çekti. Bu top kaleci Ferhat Kaplan'ın kontrolünde kaldı.

Antalyaspor yüklendi

11'de sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Maicon Marques ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyip şutunu çekiyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor. Mücadelenin 13. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan savunmadan seken topla buluşan Sakıb Aytaç kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

15. dakikada ilk sarı kart çıktı. Charles, Josef de Souza ile girdiği mücadele sonrasında hakeme yaptığı itirazları nedeniyle Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Aatif gole çok yaklaştı

24'te Fenerbahçe Aatif ile gole çok yaklaştı. Dirar ile Şener sağ kanatta ver kaça girdi. Savunmanın dengesini alt üst eden Dirar topu Aatif ile buluşturdu. Tecrübeli oyuncu, ceza sahası içine girer girmez şutu gönderdi. Kaleci Ferhat topu sektirdi. Seken topu kafayla tamamlamak isteyen Janssen oldu ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi.

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içi hafif sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istedi ancak bu top savunma oyuncularına da çarpıp kalecinin kontrolünde kaldı. Karşılaşmada Hollandalı futbolcu kaleyi sık sık uzaktan şutlarla denedi. Haraeketli görüntüsüyle de dikkat çekti.

Bu kez Eto'o gole yaklaştı

31'de sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Celustka ceza sahası içine yerden ortasını gönderdi ancak bu topu ön direkte Martin Skrtel tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 35. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kırmızı Beyazlılar'ın süperyıldızı Eto'o'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Volkan gole izin vermedi.

36'da sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen İsmail Köybaşı ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Vincent Janssen kafa vuruşunu yaptı ancak bu top üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Dirar ile sağ kanatta iyi paslaşan Aatif ceza sahasına çok hızlı bir şekilde girdi. Antalyaspor savunmasını şık bir savunma ile geçen tecrübeli futbolcu, direk kaleyi düşündü. Ancak şutu az farkla yandan auta çıktı. Janssen içeride müsait durumdaydı. Pozisyon sonrası Holldanlı golcü, Aatif'a serzenişte buldu.

Giuliano yoktan var etti

45. dakiakda mücadeledeki ilk gol geldi. Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içine giren Giuliano'ya pasını gönderdi. Topla buluşan Giuliano altıpasın sağ çaprazından kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncun klas golü Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının son dakikasında inanılmaz pozisyon

Golün hemen ardından Antalyaspor atağa kalktı. sağ kanattan ceza sahası içine atılan ortayla buluşan Samuel Eto'o topa vuruşunu yapmak istedi ancak bu top karambolde kaldı ve oyuncuların arasında kaldı. Bu topu kontrol eden Deniz Kadah vuruşunu yaptı ancak bu top Martin Skrtel'dan geri döndü. Savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan topu sağ kanatta Maicon Marques kontrol etti. Ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. Bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kaldı.

2. yarı ataklarla başladı

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Antalyaspor 2. yarıya istekli başladı ve Mete Kalkavan'ın 2.yarıyı başlatan düdüğünün ardından Samuel Eto'o Fenerbahçe ceza sahası içerisinde karambolde topla buluştu ancak istediği gibi topa dokunamadı ve Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

Eto'o mutlak golü kaçırdı

48. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı kritik bir hata yaptı. Geriye pas atmak isteyen Köybaşı'nın pasına Eto'o araya girdi ve kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yıldız golcü şutu Volkan Demirel'e çarparak kornere yöneldi. Mutlak bir gol Antalyaspor adına kaçmış oldu. Eto'o korner bekledi pozisyonun ardından ancak hakem autu gösterdi.

50. dakikada sol kanattan aldığı kısa pasla ceza sahası içinde topla buluşan Nabil Dirar topu sağına çekti ve kaleye şutunu gönderdi. Bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Antalya baskısını arttırdı

54'te sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortasını gönderdi ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kaldı. 64. dakikada sağ kanattan Charles'ın attğı pasla topla buluşan Samir Nasri ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu göndermek istedi ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

67. dakikada Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın artan Antalyaspor ataklarına karşılık olarak oyuncu değişikliğine gitti ve Aatif Chahechouhe'nun yerine Roberto Soldado oyuna girdi.

71'de Antalyaspor da değişikliğe gitti. Maicon yerine Emre Güral oyuna girdi.

74. dakikada orta alandan atılan uzun pasla sol kanatta topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

Soldado 8 dakika oyunda kalabildi

68. dakikada oyuan giren Roberto Soldado, sakatlığı nedeniyle 76. dakikada yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.

Leonardo risk aldı

81. dakikada Antalyaspor risk aldı ve Vainquer yerine El Kabir oyuna dahil olan isim oldu. Teknik direktör Leonardo takımının gol bulması adına tüm riskleri aldı.

82'de sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Samir Nasri ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topu kaleci Volkan Demirel ön direkte iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada Vincent Janssen'in kısa pasıyla topla buluşan Josef De Souza ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

Janssen cezalı

89'da  Josef de Souza, El Kabir'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. 90+1'de Fenerbahçe'de sarı kart gören Vincent Janssen, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif Chahechouhe, Guiliano, Janssen

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

Leonardo:

Leonardo: "Eto'o ile Nasri arasında..."

Samir Nasri sonunda patladı!

Samir Nasri sonunda patladı!


 

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