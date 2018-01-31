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Fenerbahçe yarı final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi.

Fenerbahçe yarı final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede goller Jones Carioca ile Mehmet Topal ve Jose Fernandao'dan (Penaltıdan) geldi. Bu karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve tur atlayan takım yarı finale yükselecek.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dodo, Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Murat Gürbüzerol (Dk. 62 Ahmad Abed), Jones, Boubacar Diabang (Dk. 70 Henrique), Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Isla, Neustaedter, De Souza, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Muhammed Samed Karakoç (Dk. 84 Soldado), Mehmet Topal, Oğuz Kağan Güçtekin, Chahechouhe, Eljif Elmas (Dk. 46 Valbuena), Fernandao

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 73 Jones Carioca (Akın Çorap Giresunspor'); Dk. 26 Mehmet Topal, Dk. 90+3 Jose Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kaçan Penaltı: Dk. 53 Dodo (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Abdülkerim Bardakcı (Akın Çorap Giresunspor); Dk. 2 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 80 Mehmet Topal, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada savunma oyuncusunun geri pası kısa düşünce araya Hasan Ali Kaldırım girdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

26. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direk üzerinden Eljif Elmas topu arkaya havalandırdı. Burada Mehmet Topal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Çağlar Birinci soldan köşe vuruşu kullandı. Altıpas çizgisi üzerinde Aykut Demir'in kafa vuruşunda, top üsten dışarıya gitti.

37. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada topla ceza sahasına ilerleyen Jones savunmanın müdahalesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Dodo'nun kötü vuruşunda, top sağ kale direğinin yanından auta gitti.

73. dakikada Akın Çorap Giresunspor eşitliği yakaladı. Recep Aydın'ın ceza sahası üzerinden vuruşunda, top yere çarparak kaleye yöneldi. Altı pas çizgisinin sol çaprazında topa dokunan Jones, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

77. dakikada sol çaprazda topla ilerleyen Fernandao'nun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

90+3. dakikada Fernandao ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi: 1-2

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor maçının kadrosuna göre Akın Çorap Giresunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitti.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Eljif Elmas ilk kez ilk 11'de başladı

Sarı-lacivertlilerde, kalede kaptan Volkan Demirel'in yerine Carlos Kameni forma giydi. İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Nabil Dirar yedekler arasında yer alırken, bu futbolcuların yerine genç oyuncular Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas oynadı. Elmas, sarı-lacivertlilerde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Luis Neto ise kadroda yer almadı.

Metin Diyadin'den 5 değişiklik

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynadıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Hüsamettin Tut, Sinan Özkan ve Fatih Atik yedekler arasında yer alırken, Korkishko ile sakatlığı bulunan Dimitriadis kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones, Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Batuhan Altıntaş oynadı. Yeni transfer Mustafa Batuhan Altıntaş ilk kez Akın Çorap Giresunspor formasıyla sahaya çıktı.

Giresun Atatürk Stadı büyük oranda doldu

Akın Çorap Giresunspor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Giresun deplasmanında destekledi.

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