Fenerbahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen'in sözleşmesini fesh etmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe'ye 700 bin Euro ödeme yapacaktı.

28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a imza attı.

Volkan'ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler'e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi.