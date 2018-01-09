Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.
Demba Ba'da karar bugün

Demba Ba'da karar bugün

Cenk Tosun’un yerine düşünülen Demba Ba’yı sağlık ekibiyle birlikte değerlendirecek olan yönetim son kararını verecek. Şenol Güneş’ten ‘Olur’ alan Demba, büyük bir sürpriz çıkmazsa haftaya kampta.
Ndiaye bombası

Ndiaye bombası

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için Stoke City takımının ilgisi olduğu iddia edildi.
Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar

Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar

Cenk Tosun transferi sonrası Everton'lı taraftarlar milli futbolcunun formasını alabilmek için 'Store'lara giderken, bir forma da Cenk Tosun ismi hatalı basıldı.
Açıkladı: "Fernandao'yu isterim"

Açıkladı: "Fernandao'yu isterim"

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Fenerbahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen'in sözleşmesini fesh etmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe'ye 700 bin Euro ödeme yapacaktı.

28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a imza attı.

Volkan'ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler'e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın listesinin en tepesinde o var

Aykut Kocaman'ın listesinin en tepesinde o var

Daniel Sturridge bombası

Daniel Sturridge bombası

Görüşmeler sona gelindi, haftaya bitiyor

Görüşmeler sona gelindi, haftaya bitiyor


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.
Aykut Kocamanın listesinin en tepesinde o var

Aykut Kocaman'ın listesinin en tepesinde o var

F.Bahçe hem stoper hem bek oynayabilen M.United'ın yıldızı için çalışıyor. Aynı takımda oynayan L.Shaw da bir başka koz. Güncel isim ise Portolu Layun oldu.
Daniel Sturridge bombası

Daniel Sturridge bombası

Aykut Kocaman’ın çok istediği İngiliz golcüyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Yönetim, Sturridge’i sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool’u ikna etmeye çalışıyor.
Görüşmeler sona gelindi, haftaya bitiyor

Görüşmeler sona gelindi, haftaya bitiyor

Van Persie'de sona gelindi. Kendisine kulüp arayan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı görüşmelerde sona geldi.
Resmen açıkladı: Fernandaoyu isterim

Resmen açıkladı: Fernandao'yu isterim

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bülent Uygunun ilk transferi Fenerbahçeden

Bülent Uygun'un ilk transferi Fenerbahçe'den

Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun ilk transferinin Fenerbahçe'den yapıyor.
Ve sonunda beklenen oldu

Ve sonunda beklenen oldu

Robin van Persie Aykut Kocaman'ın devre arasında planlarında da bulunmuyor. Yıldız oyuncunun kadro dışı kaldığı ve Antalya kampına götürülmeyeceği öğrenilirken Hollandalı için bir kötü haber daha geldi.
Milli Piyango Robin van Persieye çıktı

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Van Persie, 2.5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha çok kazandı.
Ozan Tufan için müthiş teklif

Ozan Tufan için müthiş teklif

Fenerbahçe'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için sürpriz bir Avrupa ekibi sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Zieglerin yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....