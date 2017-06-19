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Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

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Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Barcelona'lı Jeremy Mathieu'nun geleceği belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Barcelona'da geleceği merak edilen isimlerden Jeremy Mathieu'nun tercihini yaptığı öğrenildi.

Portekiz basınından A Bola, adı Türk takımlarıyla da anılan Fransız defans oyuncusu Mathieu'nun sağlık kontrolü için Lizbon'a geldiği ve Sporting Lizbon'a imza atacağını yazdı.

33 yaşındaki oyuncu özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Marsilya'nın gündemindeydi.

Fransız futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Mario Balotelli yarın imzayı atıyor!

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Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

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Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

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Robin van Persieye talip var!

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Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

Asrın transfer bombası: Cristiano Ronaldo

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