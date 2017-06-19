Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Jeremy Mathieu imzayı atıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Barcelona'lı Jeremy Mathieu'nun geleceği belli oldu.
Barcelona'da geleceği merak edilen isimlerden Jeremy Mathieu'nun tercihini yaptığı öğrenildi.
Portekiz basınından A Bola, adı Türk takımlarıyla da anılan Fransız defans oyuncusu Mathieu'nun sağlık kontrolü için Lizbon'a geldiği ve Sporting Lizbon'a imza atacağını yazdı.
33 yaşındaki oyuncu özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Marsilya'nın gündemindeydi.
Fransız futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
İlk yorumu siz yapın!