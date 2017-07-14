Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

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Galatasaray ise Östersunds'u elemesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşecek. Inter Bakü - Fola Esch eşleşmesinin ilk maçını, Inter Bakü sahasında 1-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçlar 27 Temmuz 2017, rövanş maçları ise 3 Ağustos 2017'te oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler:

1. GRUP

PSV Eindhoven - Osijek / Luzern

Norrköping / Trakai - Shkëndija / Helsinki

Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby

Sturm Graz / Mladost Podgorica - Fenerbahçe

Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Bialystok

2. GRUP

Shamrock Rovers / Mladá Boleslav - Kairat Almaty / Skënderbeu

Austria Wien - Progrès Niederkorn / AEL Limassol

Dinamo Zagreb - Vaduz / Odd

Dinamo Bükreş - Athletic Club

Olimpik Donetsk - PAOK

Arka Gdynia - Ferencváros / Midtjylland

3. GRUP

Östersunds / Galatasaray - İnter Bakı / Fola Esch

Bordeaux - Nõmme Kalju / Videoton

Maccabi Tel-Aviv / KR Reykjavík - Panionios / Gorica

Valletta / Utrecht - Haugesund / Lech Poznan

CSU Craiova - AC Milan

Brøndby / VPS Vaasa - Hajduk Split / Levski Sofia

4. GRUP

Gent - Altach / Dinamo Brest

Astra / Zirë - Olexandriya

Everton - Ruzomberok / Brann

Aberdeen / Široki Brijeg - Apollon Limassol / Zaria Balti

Irtysh Pavlodar / Crvena Zvezda - Sparta Praha

Beitar Jerusalem / Botev Plovdiv - Marítimo

5. GRUP

Zenit - Trencín / Bnei Yehuda Tel-Aviv

Marseille - Oostende

Freiburg / Valur Reykjavík - Domzale

Cork City / AEK Larnaca - Rabotnicki / Dinamo Minsk

Zeljeznicar / AIK - Braga

Liepaja / Suduva - Sion

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