Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Strum Graz-Mladost Podgoricia maçının galibiyle eşleşti. Mladost Podgorica ilk maçta Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yendi.
Galatasaray ise Östersunds'u elemesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşecek. Inter Bakü - Fola Esch eşleşmesinin ilk maçını, Inter Bakü sahasında 1-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçlar 27 Temmuz 2017, rövanş maçları ise 3 Ağustos 2017'te oynanacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler:
1. GRUP
PSV Eindhoven - Osijek / Luzern
Norrköping / Trakai - Shkëndija / Helsinki
Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby
Sturm Graz / Mladost Podgorica - Fenerbahçe
Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Bialystok
2. GRUP
Shamrock Rovers / Mladá Boleslav - Kairat Almaty / Skënderbeu
Austria Wien - Progrès Niederkorn / AEL Limassol
Dinamo Zagreb - Vaduz / Odd
Dinamo Bükreş - Athletic Club
Olimpik Donetsk - PAOK
Arka Gdynia - Ferencváros / Midtjylland
3. GRUP
Östersunds / Galatasaray - İnter Bakı / Fola Esch
Bordeaux - Nõmme Kalju / Videoton
Maccabi Tel-Aviv / KR Reykjavík - Panionios / Gorica
Valletta / Utrecht - Haugesund / Lech Poznan
CSU Craiova - AC Milan
Brøndby / VPS Vaasa - Hajduk Split / Levski Sofia
4. GRUP
Gent - Altach / Dinamo Brest
Astra / Zirë - Olexandriya
Everton - Ruzomberok / Brann
Aberdeen / Široki Brijeg - Apollon Limassol / Zaria Balti
Irtysh Pavlodar / Crvena Zvezda - Sparta Praha
Beitar Jerusalem / Botev Plovdiv - Marítimo
5. GRUP
Zenit - Trencín / Bnei Yehuda Tel-Aviv
Marseille - Oostende
Freiburg / Valur Reykjavík - Domzale
Cork City / AEK Larnaca - Rabotnicki / Dinamo Minsk
Zeljeznicar / AIK - Braga
Liepaja / Suduva - Sion
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