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Chedjou resmen Başakşehir'de!

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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Gael Clichy için Londra'ya gitti.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Başakşehir kapıyor!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Spor Toto Süper Lig takımı Medipol Başakşehir transferde büyük oynuyor.

İstanbul ekibi, Manchester City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Gael Clichy'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BeIN Sports'un haberine göre Turuncu-Lacivertli kulübün yöneticileri, Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt, deneyimli sol bek oyuncusu ve temsilcileriyle görüşmek üzere Londra'ya gitti.

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Pep Guardiola önderliğindeki City formasıyla İngiltere Premier Lig'de 25 karşılaşmada sahaya çıkan Fransız futbolcu, rakip ağları 1 kez havalandırdı.

31 yaşındaki Clichy, ülkesinin ekibi Cannes'da başladığı kariyerinde Arsenal'de de top koşturmuştu.

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