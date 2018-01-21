Fenerbahçe uzatma dakikalarında güldü

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler, son anlara kadar heyecanın dorukta olduğu maçta İzmir ekibini Fernandao ve Soldado'nun attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya, Sarı-Kırmızılı rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler, Fernandao'nun golüyle öne geçerken, Poko eşitliği sağladı. Son noktayı koyan isim ise Soldado oldu. İspanyol yıldızı son anlardaki golü Aykut Kocaman'ın öğrencilerine galibiyeti getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 17. saniyede Fenerbahçe çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten döndü.

Fenerbahçe 15. dakikada Fernandao ile öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner vuruşundan gelen topa iyi yükselen Brezilyalı forvet kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sağ kanattan Giuliano'nun ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun topu kontrol edip şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın 26. dakikasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Schwechlen’in şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

Dakika 34'te gelişen Göztepe atağında ceza sahasında Gouffran indirdi. Jahovic göğsüyle düzeltip röveşata vuruşu denedi ancak Volkan gole izin vermedi.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Göztepe, 59. dakikada Poko'nun golüyle eşitliği sağladı. Jahovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sarı-Kırmızılı futbolcu fileleri havalandırdı: 1-1.

Dakika 72'de talihsiz bir şekilde sakatlık yaşayan Giuliano oyundan alınırken, yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Müsabakanın 85. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Poko'nun vuruşunda kaleye giden top Skrtel çıkardı.

90+3. dakikada Dirar sağdan bindirip ortasını yaptı. Soldado’kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-1.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına 2-1'lik galibiyetle başladı.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - Fernandao

Yedekler:

Erten Ersu - Carlos Kameni - Hasan Ali Kaldırım - Samed Karakoç - Elif Elmas - Serhat Kot - Oğuz Güçtekin - Alper Potuk - Mathieu Valbuena - Roberto Soldado

Göztepe:

Beto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis Jahovic

Yedekler:

Günay Güvenç - Sabri Sarıoğlu - Mathieu Peybernes - Adama Traore - Doğanay Kılıç - Andre Poko - Axel N'gando - Muhammed Enes Durmuş - Oscar Scarione - Ömer Şişmanoğlu