Fenerbahçe uzatma dakikalarında güldü: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de yine bir puan kaybı yaşamak üzereydi ki, ortaya Mehmet Topal çıktı ve gecenin kahramanı olarak takımına 3 puan hediye etti.

Sarı Lacivertliler, mücadele anlamında iyi bir 90 dakika geçirse de içgüdüsel oyun ve taktiksizlik takım oyununu ve bilinçli atakları engelledi.

Herkes "kafasına göre" orta yapıp, şut çekince ortaya zevkli ve heyecanlı bir oyun çıktı ancak üretim azaldı. Fenerbahçe'nin mücadeleci ancak dağınık oyunu Osmanlıspor'un da birçok kez gol pozisyonu yakalamasını sağladı.

N'Diaye ve Adam Maher'in ileri hatta yavaş ve rahat davranması konuk ekip adına birçok golün harcanmasına neden oldu.

Her maçta çıkması imkansız kahraman ise bu gece Fenerbahçe adına ortaya çıktı ve Mehmet Topal 90+1'de 3 puanı getiren golü attı.

Maçtan dakikalar...

Regattin'den harika şut

3. dakikada Osmanlıspor'da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Regattin'in şutu üst direkten döndü.

6. dakikada Fenerbahçe iki kez üstüste Jeremain Lens'le sağ kanattan tehlikeli geldi.

Hollandalı'nın güzel ortasında ceza sahasında Fernandao kafayı vuramadı. Daha sonra yeniden sağ kanada gelen topta Lens yine orta yaptı, içeride kimse dokunamazken, sol çaprazda Mehmet Topal son olarak gelişine vurdu ancak top auta gitti.

12'de Regattin'in sağ çaprazdan şutunda Fabiano topu çelmeyi başardı.

15'te Tiago Pinto'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adam Maher'in çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Adrien Regattin kullandı. Regattin'in ortasını ön direkte Numan Çürüksu kafayla Vaclav Prochazka'ya indirdi ancak Vaclav Prochazka bu topu kontrol edemedi. Prochazka içeride bomboştu.

Karce müthiş çıkardı

35'te Fenebrahçe gole çok yaklaştı.

Sağ kanattan kullanılan kornerde arkaya seken topu Mehmet Topal içeri oldurdu. Josef gelişine harika vurdu, Karcemarskas, yukarıdan köşeye giden topu harika çeldi.

N'Diaye atamadı

45'te Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Adam Maher'in pasında N'Diaye kaleci Fabiano'yla karşı karşıya kaldı. N'Diaye'nin gelişine şutu zayıftı ve top Fabiano'nun üstüne gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Ozan Tufan'ın yerine Volkan Şen oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başlayan taraftı ancak bu baskı pozisyon yaratmadı.

Bifouma ve Regattin yavaş kalınca...

Osmanlıspor iki dakikada iki tehlikeli atağı harcadı.

57'de Thievy Bifouma'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Adrien Regattin'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Regattin müsait pozisyonda iyi vurabilse kolay bir gol atabilirdi.

59'da Adam Maher'in uzun pasını Skrtel uzaklaştırmak isterken, top Thievy Bifouma'nın önünde kaldı. Kongolu oyuncunun şutu yandan auta gitti. Fabiano da yerinde olmadığı için düzgün bir vuruş boş kaleye gol olabilirdi.

64 ve 65'te Josef de Souza iki kez üstüste tehlike yarattı.

Önce sağ çaprazdan sol ayağıyla sert vurdu, Karcemarskas son anda köşeden kornere çeldi.

Kullanılan kornerde kafayı yine Josef vurdu, top üstten auta gitti.

Fernandao mu kaçırdı, Karce mi kurtardı!

Fenerbahçe 67'de gol çok yaklaştı.

Jeremain Lens'in sağdan getirdi ve çaprazdan şutunu çekti. Karcemarskas'tan dönen top altıpasta Fernandao'nun önünde kaldı. Karcemarskas, Brezilyalı'nın şutunu çok iyi çıkardı ve golü önledi.

73'te Dick Advocaat Kjaer ve Fernandao'yu çıkardı, Sow ve Van Persie'yi oyuna soktu.

Mehmet Topal stopere geçerken orta sahada Josef tek kaldı.

Bu değişikliğin hemen ardından ise N'Diaye çok net bir pozisyon buldu. Senegalli oyuncu Fabiano'yla karşı karşıya kaldı ancak şutunu çekmeden hemen önce Şener Özbayraklı son anda kademeye girdi.

86'da Volkan Şen sağ çaprazdan ceza alanına girdi, şutunu çekti ancak Karcemarskas iyi yer tuttu ve topu çelmeyi başardı.

Gecenin kahramanı Topal!

Fenerbahçe 90+1'de Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

90 dakika 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona ererken, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Alper Ulusoy, Osmanlıspor’dan Koray Altınay’a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Hasan Ali Kaldırım - Martin Skrtel - Josef De Souza - Mehmet Topal - Ozan Tufan - Alper Potuk - Jeremain Lens - Fernandao

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Aatif Chahechouhe - Volkan Şen - Moussa Sow - Robin Van Persie

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas - Tiago Pinto - Avdija Vrsajevic - Vaclav Prochazka - Numan Çürüksu - Musa Çağıran - Luiz Carlos - Adam Maher - Adrien Regattin - Badou Ndiaye - Thievy Bifouma

Yedekler: Hakan Arıkan - Muhammed Bayır - Koray Altınay - Aykut Demir - Erdal Kılıçaslan - Pierre Webo - Raul Rusescu​

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