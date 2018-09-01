Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, müsabakadan 3-2 mağlup ayrılarak üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'nin golleri; Ayew ve Slimani'den gelirken, Kayserispor'un gollerini; Mensah, Skrtel (KK) ve Chery kaydetti.
Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 4 maçta; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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