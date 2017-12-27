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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Fenerbahçe tur kapısını araladı

Süper Lig'de son dönemde performansı ile rakipleri arasındaki farkı eriten ve yeniden zirveye ortak olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Mücadelede ev sahibi ekip Fenerbahçe ilk yarıda oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi ve girdiği nadir gol pozsiyonlarını değerlendiremedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fenerbahçe 2. yarıya daha atak bir görüntü ile çıktı.

Golcü futbolculardan verim alamayan Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin 2 hücum silahı Giuliano ve Soldado'yu oyuna aldı.

İspanyol oyuncu 78'de sahneye çıktı ve Brezilyalı yıldız Giuliano'nun savunma arkasına attığı harika pası değerlendirerek skorda dengeyi değiştiren isim oldu.

90. dakikada bir kez daha Soldado golü atan isim oldu ve Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.

Maçın son anlarında rakibinin de direncinin düşmesi nedeniyle Sarı Lacivertliler İstanbulspor ceza sahası içerisinde sık sık pozisyona girdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0'lık üstünlük ile ayrıldı.

Maçta İstanbulspor ekibi güçlü rakibi karşısında dirençli görüntüsü ile dikkatleri çekti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Şener, Neustadteri Skrteli Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef, Samed, Valbuena, Alper, Fernandao

İstanbulspor: Okan, Yalçın, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan, Wellington, Kubilay, Mehmet Zeki, Halil, İbrahim Yılmaz

Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor ile oynadıkları ilk maçta kadroda rotasyona gitti. Ülker Stadı’nda oynanan maçta Kocaman, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11’ine göre 7 değişiklik yaptı. Konya’daki maçta oynayan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Giuliano’nun yerine İstanbulspor maçında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Samed Karakoç, Alper Potuk ve Jose Fernandao forma giydi.

Şener, Neustaedter ve Skrtel ilk 11’de

Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında Şener Özbayraklı, Neustaedter ve Skrtel’a ilk 11’de şans verdi. Kocaman, bu 3 futbolcusundan Süper Lig’in 17. haftasında Atiker Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle faydalanamamıştı.

Kameni, 9 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, 9 maç aranın ardından ilk 11’de şans buldu. Kameni, en son Fenerbahçe’nin ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de görev yapmıştı.

Van Persie yine kadroda yok

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya giremedi. Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında 21 kişilik kadroya 10 yabancı oyuncuyu aldı. Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda genç futbolcular yer alırken, Kocaman Hollandalı futbolcuya şans tanımadı. Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici de maç kadrosunda yer almadı.

İstanbulspor’la 13 yıl sonra

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşılaştı. İki ekip, en son sarı-siyahlıların Süper Lig’de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe’nin başında ilk kez sahaya çıktı.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına ilgi göstermedi. Stadın her iki kale arkası tribününde az sayıda taraftar maçı takip etti. Az sayıdaki İstanbulspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarını destekledi.

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