Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferi konusunda kulüp ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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