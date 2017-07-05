Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga CF ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır. Idriss Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."