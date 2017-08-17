Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
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Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2. Hafta'sında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig 2. Haftası'nda görev alacak hakemler şöyle:

18 Ağustos Cuma

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Alper Ulusoy)

19 Ağustos Cumartesi

19.00 Karabükspor-Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Serkan Tokat)

21.45 Sivasspor-Yeni Malatyaspor (Serkan Çınar)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Halil Umut Meler)

20 Ağustos Pazar

20.00 Kayserispor - Göztepe (Özgür Yankaya)

21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor ( Bülent Yıldırım)

21 Ağustos Pazartesi

21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

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