Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2. Hafta'sında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig 2. Haftası'nda görev alacak hakemler şöyle:
18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Alper Ulusoy)
19 Ağustos Cumartesi
19.00 Karabükspor-Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Serkan Tokat)
21.45 Sivasspor-Yeni Malatyaspor (Serkan Çınar)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Halil Umut Meler)
20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor - Göztepe (Özgür Yankaya)
21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor ( Bülent Yıldırım)
21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)
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