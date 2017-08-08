Fenerbahçe süper golcüyle her konuda anlaşma sağladı

Sarı-Lacivertlilerde golcü transferi için ön plana çıkan son oyuncu Villareal'in santraforu Soldado olurken, 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi transfer taarruzunu sonlandırmak için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler bir golcü, bir stoper, bir forvet arkası ve bir de hücumcu kanat oyuncusunu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu çalışmaları sonlandırmak için Hasan Çetinkaya, Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'ın önce İspanya'ya uçtukları daha sonra İngiltere'ye geçecekleri öğrenildi.

İspanya'da Villareal'in santraforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçen sarı-lacivertiler 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.

DHA