G.Saray'a transferde kötü haber!

G.Saray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.
Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'un Tottenham'ın Fransız orta sahası Moussa Sissoko için Londra ekibine teklifini yineledi.
Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.
Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe süper golcüyle her konuda anlaşma sağladı

Sarı-Lacivertlilerde golcü transferi için ön plana çıkan son oyuncu Villareal'in santraforu Soldado olurken, 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe süper golcüyle her konuda anlaşma sağladı

Fenerbahçe yönetimi transfer taarruzunu sonlandırmak için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler bir golcü, bir stoper, bir forvet arkası ve bir de hücumcu kanat oyuncusunu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu çalışmaları sonlandırmak için Hasan Çetinkaya, Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'ın önce İspanya'ya uçtukları daha sonra İngiltere'ye geçecekleri öğrenildi.

İspanya'da Villareal'in santraforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçen sarı-lacivertiler 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.

Aziz Yıldırım isim söyleyerek transfer müjdesi verdi!

Aziz Yıldırım isim söyleyerek transfer müjdesi verdi!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Lens'in teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!

Lens'in teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!


 

DHA

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Fenerbahçe süper golcüyle her konuda anlaşma sağladı

Fenerbahçe süper golcüyle her konuda anlaşma sağladı

Sarı-Lacivertlilerde golcü transferi için ön plana çıkan son oyuncu Villareal'in santraforu Soldado olurken, 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım isim söyleyerek transfer müjdesi verdi!

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Lensin teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!

Lens'in teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!

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