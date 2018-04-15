Fenerbahçe Sivas deplasmanından da kayıpsız çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivaspor'un konuğu oldu.

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29.hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.Sarı Lacivertliler, mücadeleyi ilk yarıda baskılı oyunu ve bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Ev sahibi ekibin tek golü 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Robinho'dan geldi.

3 puanı hanesine yazdıran Kanarya, puanını 57'ye yükseltti ve maç eksiği bulunan Galatasaray ile puanını eşitledi.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmaya konuk takım Fenerbahçe çok hızlı başladı ve 2. dakikada Giuliano, henüz ilk dakika dolmadan kaleyi yokladı. Kaleci Ali Şaşal, köşeden topu çıkardı. Brezilyalı bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı ismi olarak dikkat çekiyor.

Maçın ilk sarı kartı 7. dakikada Fenerbahçe'den Martin Skrtel'e çıktı. Kone hızlı atakta savunma arkasına koşu yaptı. Tecrübeli savunmacı zamanlama hatası yapınca rakibini faulle durdurmak zorunda kaldı ve sarı kartla cezalandırıldı.

Dirar arkaya sarktı ama…

11. dakikada Fenerbahçe bir kez daha çok tehlikeli geldi. Soldado, harika bir pasla Dirar'ı kaçırdı. Dirar'ın sağ kanattan ortasını Ziya Erdal güçlükle kornere gönderdi. Korneri kullanan Hasan Ali'nin ortasında Roman Neustadter, sağ ayağı ile şutunu çıkardı ancak top, üstten farklı şekilde dışarı gitti.

Bir dakika içerisinde 2 kalede tehlikede

14'te Fenerbahçe baskılı oynadığı mücadelede bir gol pozisyonu daha buldu. Neustadter'in uzun pasında Şener içeri çok güzel çevirdi. Yaşanan karambolü Sivasspor defansı güçlükle uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından hızlı atağa çıkan Sivasspor gole çok yaklaştı. Atılan uzun topta kaleci Volkan çıktı ve ayağı ile topu uzaklaştırmak istedi. Volkan'un uzaklaştıramadığı top Kone'nin önündede kaldı. Kone, boş kaleye topu aşırmak istedi ancak vuruşu çok etkisiz olunca tekrar Volkan'ın kontrolünde kaldı

Bifouma'nın ayağı kayınca…

23. dakikada Sivasspor bu kez gole yaklaşan ekip oldu. Maçın başından itibaren Bifouma ve Kone'yi savunma arkasın sarkıtmak isteyen Kırmızı Beyazlılar, Bifouma ile mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bifouma, rakibini geçmek isterken ayağı kaydı ve topu kaybetti. 25 yaşındaki futbolu kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ayağı kayınca yaralanamadı.

30. dakikada Sivasspor yine Bifouma ile tehlikeli geldi. Sol kanattan oldukça etkili gelen Fransız futbolcu, tam kaleci ile karşı karşıya kaldığında şuta hazırlanırken araya Martin Sktel girdi ve Bifouma bir kez daha takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.

Aatif eski takımına gol attı

Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe bu kez hücuma kalktı. Ceza sahası çizgisinin yakınlarından şutunu çıkaran Aatif, kalenin köşesinden topu ağlara gönderdi. Bu gol dengede giden maçın skorunu değiştirdi. 0-1. Tecrübeli futbolcu eski takımına karşı attığı gol sonrası sevinmedi.

Medjani kendi kalesine

Golün 4 dakika sonrası Fenerbahçe bu maçta önde basmasının faydasını bir kez daha gördü ve sol kanattan Soldado'nun çevirdiği topta Sivas savunmasında Medjani topu uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe bu golle farkı 2'ye çıkarttı.

Ali Şaşal'dan Soldado'ya geçit yok

Sivasspor 2 golü kendi kalesinde gördükten sonra oyundan bir hayli düştü. 36'da Fenerbahçe, 3. gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado'nun şutunu Ali Şaşal kurtardı. Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada rakibine karşı bür üstünlük kurduğu görüldü bu dakikaya kadar.

Volkan ve direk!

42. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Farkı 2'ye indirmek için çalışan ev sahibinde sol kanatta Bifouma içeriye ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa vuran isim Emre Kılınç oldu. Emre'nin şutunu önce Volkan çeldi ve direkten ceza sahasına yeniden yöneldi. Tecrübeli savunması Skrtel bu tehlikeli atağı topu kornere atarak uzaklaştırdı. Sivasspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Mücadelede dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Soldado topu kaptı ve hızlı hücuma kalktı. İspanyol oyuncu Sivasspor savunmasını geçmek isterken Mattias tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu sarı kart olarak yorumladı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Josef şansını denedi

47. dakikada Fenerbahçe'de Soldado ceza sahası önünde topu almak isterken Medjani tarafından faule maruz kaldı. Kaleyi tam cepheden gören yerden serbest vuruş kullanan Fenerbahçe'de topun başına Josef geçti. Brezilyalı'nın şutunu Ali Şaşal iyi uzanarak kornere çeldi.

51'de Fenerbahçe ilk yarıda olduğu bu yarıda da sağ kanattan geldi. Dirar'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yöneldiği pozisyonda Faslı oyuncu içeride Soldado ile topu buluşturdu. İspanyol golcü gelişine topu göndermek istedi. Ancak top auta gitti.

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde sol kanatta topla buluşan Bifouma, müsait pozisyondaki Kone'ye pası çıkartamadı. Bifouma, arkadan gelen Emre'ye pası gönderdi ancak zor pozisyondaki Emre, şutunu çıkartamadı.

Mücadeledeki ilk oyuncu değişikliği 56'da yaşandı. Ev sahibi Sivasspor'da Robinho, Hakan Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

63'te Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaşan ekip oldu. Ceza sahasına topu getiren Soldado topu sağa attı. Sarı Lacivertliler'in etkili kanadından yine içeriye yerden sert bir orta geldi. Aatif arka direkte müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, Auremir kaleye yönelen topun önüne yattı ve golü önledi.

Medjani mutlak golü önledi

64. dakikada Sivasspor bu kez gole çok ama çok yaklaştı. 2. golde topu kendi filelerine gönderen Medjani altı pas içerisinde topu auta gönderdi.

68'de Aykut Kocaman ilk oyuncu değişikliğini kullandı ve Soldado yerine oyuna dahil olan isim Fernandao oldu.

69'da Robinho'nun oyuna girmesiyle Sivasspor biraz daha etkili bir görüntü sergiledi. İlk yarıda taraftarların tepkisi çeken Bifouma, dar açıdan kaleyi denedi. Çektiği şut, Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratmadı ve top Volkan Demirel'in kontrolünde kaldı.

Oyuna girer girmez sarı kart gördü

73'te Samet Aybaba oyuna bir müdahalede daha bulundu ve Cyriac, Emre Kılınç'ın yerine girdi. Bir değişiklik de Fenerbahçe'den geldi. Aatif'ın yerine oyuna giren Mehmet Ekici oldu. Ekici oyuna girer girmez yaptığı faulle sarı kart gördü.

76'da Sivasspor, Cyriac ile tehklieli geldi. Cyriac, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Bu pozisyondan bir dakika sonrasında N'Dinga, Fernandao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Maçın 78. dakikasında yine Bifouma kaçıran isim oldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Sivasspor'un golcüsünün şutu Volkan'da kaldı.

87'de Mehmet Ekici'nin şut orta karışımı kaleye yönelince top direkten tekrar oyun alanına gitti. Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Ekici, gole yaklaştı. Ancak kaleci Ali Şaşal'ın şansı yanındaydı ve Fenerbahçe 3. gol fırsatından yararlanamadı.

Robinho cezalı duruma düştü

89. dakikada oyuna sonradan giren Robinho, Hasan Ali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, sarı kart sınırındaydı. Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Brezilyalı sahneye çıktı

90+1. dakikada Sivasspor'da Ziya Erdal, sol kanattan ortaladı. Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Robinho oyuna girdikten sonra etkili oyununu golle süslemeyi başardı ve Sivasspor son dakikalarda farkı 1'e indirdi.

90+4. dakikada Fenerbahçe'de Giuliano yerine Oğuz Kağan oyuna dahil olan isim oldu.

Mücadele sona erdi.

Mücadeleden notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Osmanlıspor’u 2-0 yendikleri müsabakaya göre bir değişikliğe gitti.

Kocaman, geçen hafta ilk 11’de görev verdiği Alper Potuk’un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatıf Chahechouhe’yu sahaya sürdü.

Fenerbahçe’de Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kocaman’dan rekor

Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi.

Kocaman, Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum’a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

Sivasspor’da 4 değişiklik

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında, ligin 28. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına göre 4 değişikliğe gitti.

Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor’a 5-0 yenildikleri maçta ilk 11’de forma giyen Robinho, John Boye ve Hakan Bilgiç’i yedek bıraktı, bu oyuncuların yerine 11’de Henri Saivet, Carl Medjani ve sakatlığı geçen Ziya Erdal’a şans tanıdı. Aybaba, kalede ise kırmızı kart cezalısı Tolgahan Acar’ın yerine Ali Şaşal Vural’ı sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlılarda Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmaya yoğun ilgi

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu.Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.