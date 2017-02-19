Fenerbahçe şampiyonluğu Saracoğlu çimlerine gömdü!

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı ve taraftarını çıldırtan bir beraberlik aldı.

Süper Lig'de azalan şampiyonluk umutlarını yeşertmek ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki maçta Kasımpaşa karşısında vasatı aşamadı ve 0-0'lık beraberlikle sezona adeta nokta koydu.

Krasnodar maçı kadrosundan değişik bir 11'le Fenerbahçe'yi sahaya süren Advocaat'ın takımında sağ kanatta Van der Wiel, sol kanatta İsmail Köybaşı, bekleneni veremezken Mehmet Topal, Skrtel ve Stoch dışında iyi performans sergileyen yoktu.

Kasımpaşa da cılız kontrataklar dışında futbol adına sahaya hiçbir şey koymadı.

Maçtan dakikalar...

11'de Fenerbahçe sol kanattan geldi. İsmail'in çizgiden geriye doğru pasında önü açık olan Volkan Şen, orta yapmakla şut çekmek arasında kararsız kalınca top auta gitti.

21'de Fenerbahçe tehlikeli geldi. Stoch'un sağ kanattan ortasında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak ceza sahası dışında Josef'in önüne düştü. Brezilyalı'nın sert şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

35'te Stoch uzaklardan vurdu, top auta gitti.

39'da İsmail soldan ortaladı, içeride bomboş Sow'dan önce Ramazan Köse yan topu almayı başardı.

43'te Mehmet Topal taç çizgisinde 3 Kasımpaşalı'yı birden geçti ve bir sol açık gibi ceza alanına girdi. Ancak Topal'ın ortaya çıkardığı yerde kimse yoktu.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Fenerbahçe'de Sow'un yerine ikinci yarıda Fernandao oyuna girdi.

57'de Kasımpaşa kontratağında Koita'nın çaprazdan vuruşu auta gitti.

62'de Fenerbahçe defansındaki büyük hatada Kasımpaşa gole çok yaklaştı.

76'da Van der Wiel'in ortasında Fernandao'nun gelişine yarım volesi auta gitti.

Son dakikalarda pozisyon bile bulamayan Fenerbahçe, bu skorun ardından 37 puana ulaşırken, Kasımpaşa da 25 puana çıktı.

İşte iki takımın maç kadrosu:

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Simon Kjaer - Gregory Van Der Wiel - İsmail Köybaşı - Martin Skrtel - Mehmet Topal - Miroslav Stoch - Josef De Souza - Ozan Tufan - Volkan Şen - Moussa Sow

Kasımpaşa:

Ramazan Köse - Veysel Sarı - Olivier Veigneau - Strahil Popov - Cristian Titi - Loret Sadiku - Samuel Eduok - Abdullah Durak - Adem Büyük - Andre Castro - Bengali Koita

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