Fenerbahçe Şampiyonlar Liginde yine yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica ile 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda etti. Fenerbahçe, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 26. dakikada Gedson Fernandes atarken, Fenerbahçe'nin golünü ise 45+1. dakikada Alper Potuk kaydetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış Alıcı), Ayew, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Giuliano

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Salvio (Dk. 72 Semedo), Cervi, Castillo (Dk. 34 Ferreyra)

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Goller: Dk. 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe); Dk. 26 Gedson Fernandes (Benfica)

Sarı Kartlar: Dk. 22 Eljif Elmas, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe); Dk. 52 Odisseas Vlachodimos, Dk. 56 Eduardo Salvio, Dk. 62 Ruben Dias, Dk. 83 Pizzi (Benfica)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte Ayew'in kafayla vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Eljif Elmas'ın uzun mesafeli pasında sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Isla, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine topu kontrol etmeye çalışınca Vlachodimos meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Skrtel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giren Alper Potuk'un sol ayağıyla şutunda, kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde müdahale ettiği meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Benfica, müsabakada öne geçti. Sağ kanattaki Salvio'nun ceza sahası ön çizgisine paralel pasında yay içinde bulunan Castillo bekletmeden meşin yuvarlağı sağdan bindiren Fernandes'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, altıpas önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Eljif Elmas'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Vlachodimos sağına gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Salvio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Ferreyra ceza sahası içi sağ çaprazda kalesinden çıkan Volkan Demirel'den sıyrıldı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Alper Potuk, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

61. dakikada Valbuena'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Portekiz temsilcisinde Pizzi, ceza sahası dışı sol çaprazda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Ferreyra'nın ceza sahası yayı solundan şutunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın plase vuruşunda kaleci Vlachodimos soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Phillip Cocu'dan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı.

Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.

Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.

Roberto Soldado yedek başladı

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto Soldado, ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu Barış Alıcı da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu.

Maç öncesi koreografi şov

Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

Kadıköy'de tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Benfica'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

Benfica'da da tek değişiklik

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria da ilk maça göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Facundo Ferreyra'nın yerine ileri uçta Nicolas Castillo'ya şans tanıdı.

Ali Koç'tan Ramil Guliyev'e plaket

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'ye altın madalya kazandıran Fenerbahçeli sporcu Ramil Guliyev, Benfica maçı öncesi onurlandırıldı.

Karşılaşmadan önce sahaya çıkan milli atlete, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başarısından dolayı plaket verdi.

Ramil Guliyev, daha sonra büyük bir Türk bayrağıyla tribünleri dolaşarak taraftarın alkışını aldı.

Bakan Kasapoğlu da tribünde yer aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica ile yaptığı mücadeleyi Ülker Stadı'nda protokol tribününden takip etti.

Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir eşlik etti.