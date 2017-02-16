Fenerbahçe Rusyada dondu kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4. dakikada Victor Claesson'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup ayrıldı.

1-0'a da şükür!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, rövanş için dezavantajlı duruma düştü.

Krasnodar, 4. dakikada Fenerbahçe savunmasına yakışmayacak bir kolaylıkta gol bulurken, Victor Claesson bomboş kafayı ağlara gönderdi.

90 dakika boyunca ilk şutunu 67'de Sow'la rakip kaleye gönderen Fenerbahçe, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Krasnodar ise uzun süredir maç eksiğini sadece hazırlık karşılaşmalarıyla kapatmasına rağmen, sağlı sollu ataklar ve agresif futbolla temsilcimizden çok daha üstün bir futbol sergiledi.

Volkan Demirel kritik anlardaki kurtarışlarıyla kalitesini bir kez daha gösterirken, Emenike ise her zaman olduğu gibi yine büyük hüsran yarattı.

Maçtan dakikalar...

Krasnodar 4. dakikada Victor Claesson'un attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Francisco Wanderson, içeriye ortasını yaptı. Bomboş pozisyondaki Claesson, kafayı iyi vurdu ve Volkan Demirel'i avladı. Fenerbahçe savunmasının Claesson'u o bölgede boş bırakmaması gerekirdi.

20. dakikada Krasnodar bir kez daha tehlikeli geldi ancak Vitali Kaleshin, Smolov'a pası vermekte çok gecikince büyük bir gol fırsatını tepmiş oldu. Pas zamanında atılabilse Smolov; Volkan'la karşı karşıya kalacaktı.

Volkan'dan harika kurtarış

38'de Krasnodar ikinci gole çok yaklaştı ancak Volkan Demirel harika bir kurtarışla 2-0'ı önledi.

Tecrübeli kaleci, Vyacheslav Podberezkin'in soldan gelen ortaya bekletmeden vuruşunu köşeden çıkarmayı başardı.

45'te Smolov ceza alanı içinde topu aldı, rahatça döndü ve şutunu çekti ancak top farklı derecede auta gitti. Şut kaleyi bulsa Volkan'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Fenerbahçe defansı bu tür pozisyonlarda Krasnodar'lı oyunculara çok rahat dönme ve şut atma şansı verdi.

İlk yarı 1-0 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Krasnodar'dı... 47'de Kaleshin'in ceza sahasının hemen dışından bomboş şutu farklı derecede auta gitti.

İlk şut 67'de...

67'de Sow'un şutu Stanislav Kritsyuk'ta kaldı. Bu şut Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutuydu.

71'de Moussa Sow ve Emenike çıkarken, Ozan ve Fernandao oyuna girdi.

79'da sağ kanattan kullanılan kornerde Smolov zor pozisyonda vurdu, top direkten auta gitti.

82'de Fernandao'nun sağ çaprazdan cılız şutu kalecide kaldı.

90 dakika 1-0 Krasnodar üstünlüğüyle sona erdi.

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