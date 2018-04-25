Fenerbahçe Quaresmayı TFFye şikayet etti

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.

Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma’nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.

Haberturk