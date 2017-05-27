Fenerbahçe Ozan Tufanı gözden çıkardı!

Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlaması yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda birçok bölgede önemli değişiklikler olacak.

En önemli bölge ise orta saha... İki sezondur burada yaşanan sıkıntıya yönetim çare arıyor. Bu çerçevede orta sahanın yapısı yeniden dizayn edilecek.

Mehmet Ekici transferi dışında Malinovsky ve Valbuena transferlerini de büyük ölçüde bitiren yönetim orta sahaya bir takviye daha yapacak. Bu futbolcuların gelmesiyle birlikte mevcut orta saha oyuncularından bazıları da gözden çıkarıldı. Bu isimlerin başında ise Ozan Tufan geliyor.

Bursaspor’dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç futbolcu yeni sezon kadro planlamasın içinde ideal kadroda düşünülmüyor. Ozan’ı isteyen kulüpler olursa bu teklifler değerlendirilecek. Kiralık ya da satılık olmak üzere iki opsiyon da Ozan için söz konusu. Eğer teklif gelmezse genç futbolcu kadroda tutulacak ancak yedek kulübesinde oturacak.

Gözden düştü

Ozan Tufan’ı Fenerbahçe’nin geleceği olarak düşünen yönetim hem Pereira hem de Advocaat’tan futbolcuya daha fazla süre vermesini istedi. Özellikle de Pereira’dan. Ancak iki teknik adam da futbolcuyu hiçbir zaman ilk tercih olarak düşünmedi.

Ozan’ın saha içindeki beklentileri karşılamaktan uzak olmasının yanısıra antrenman temposu ve sürekli kilo problemi yaşaması da bardağı taşırdı. Genç oyuncu yapılan ikazlara rağmen bir türlü toparlanamadı.

Sakatlık etkisi

Ozan Tufan için belki de bu sezon milli takımda yaşadığı sakatlık kırılma noktasıydı. Bir daha toparlanamayan genç futbolcunun artık takıma katkı sağlamasının zor olduğu tespiti yapıldı.

Sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan Salih Uçan’ın ise takımda kalacağı ifade edildi. Ozan’dan farklı olarak yönetim Salih’ten daha umutlu. Aykut Kocaman’nın da raporu bu doğrultuda. Bu nedenle Salih kadroda tutulacak.

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