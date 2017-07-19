Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.

Serdar Taşçı’nın da formasını giydiği Rus Premier Ligi’nin son şampiyonu Spartak Moskova (Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan oynayacak), Rus milli takımının da formasını giyen Roman Neustadter için 2 milyon Euro peşin, 750 bin Euro da sezon içerisindeki başarılara endeksli biçimde ödenmek kaydıyla toplamda 2 milyon 750 bin Euro transfer bedeli teklif etti.

Başkan yardımcısı Ali Yıldırım ise 1.5 peşin 1.5 milyon Euroluk kısmı ise sezon sonunda ödenmek koşuluyla 3 milyon Euro istedi.

Rus futbolcu, Fenerbahçe’ye bedelsiz transfer edilmişti.

Ruslar bu teklifi değerlendirirken, sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman’ın talebiyle, Atletic Bilbao maçında başarılı oynadığı gerekçesiyle, Neustadter’i satmayacağını bildirdi.

Rusya’da 6 yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle zorluk yaşayan Spartak Moskova, Rus pasaportu olduğu için Neustadter’i tercih etmişti. Bu gelişme üzerine Rus kulübü başka bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Ajansspor