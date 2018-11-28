Fenerbahçe neden hala Cocunun sözleşmesini feshetmiyor

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
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Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

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Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
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Fenerbahçe neden hala Cocu'nun sözleşmesini feshetmiyor

FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı.

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FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı. Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi. 31 Mayıs’ta mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.

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Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

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Fenerbahçe neden hala Cocunun sözleşmesini feshetmiyor

Fenerbahçe neden hala Cocu'nun sözleşmesini feshetmiyor

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