Fenerbahçe neden hala Cocunun sözleşmesini feshetmiyor

FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı.

FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı. Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi. 31 Mayıs’ta mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.

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