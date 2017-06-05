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Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin transferde anlaşmaya vardığı Mehmet Ekici, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'da kan değerlerine bakılan Mehmet Ekici'nin, ardından solunum ve efor testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, göz ve ortopedi muayeneleriyle kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

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