Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcuların maddi sorunlar nedeniyle antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Yeşil beyazlı kulübün konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor’da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00’da Özlüce Tesisleri’nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.
Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü’nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
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