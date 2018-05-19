Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 28. dakikada Roberto Soldado'nun asistiyle Jose Fernandao ve 34. dakikada kendi kalesine Selim Ay'ın kendi kalesine attığı goller 2-0 önde kapattı.

İlk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatan Fenerbahçe, 65. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Konyaspor, 70'de Moryke Fofana ve 73'te Adis Jahovic ile geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 önde kapattı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 72'ye yükseltti ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazandı. Atiker Konyaspor ise 36 puanla sezonu düşme hattının 1 sıra yukarısında, 15'inci bitirdi.

KOCAMAN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BİDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto'yu, Aatıf Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk'u, Giuliano Victor de Paulo'nun yerine ise Mathieu Valbuena'yı görevlendirdi.

Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Valbuena'ya şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Fernandao ile Roberto Soldado görev aldı.