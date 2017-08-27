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Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve bu sezon ilk kez kazandı.

Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Rakibi uzun süre 10 kişi, son bölümde de 9 kişi oynamasına rağmen pozisyon bulmakta zorlanan, beklerinden orta sahasına kadar çok ağır bir oyun sergileyen Fenerbahçe, son bölümde bile taraftarına rahat bir maç izletemedi.

Sarı Lacivertliler, Halil İbrahim Pehlivan'ın (21) kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Ahmet Oğuz 37'de penaltıdan eşitliği sağladı. İkinci yarıda ise son günlerin çok eleştiren oyuncusu Ozan Tufan (67) beraberlik golünü attı.

Fenerbahçe oynadığı oyunla yine taraftarına acı çektirdi. Son bölümde Gençlerbirliği beraberlik golünü bile bulabilirdi. Skrtel-Neustadter ikilisinin inanılmaz hataları ise savunma adına büyük soru işareti yarattı.

Gençlerbirliği'nde Tokela Rantie (42) ve Murat Duruer (85) kırmızı kart gördüler.

Maçtan dakikalar...

4. dakikada sol kanattan kazanılan korneri Mathieu Valbuena paslaşarak kullandı. Tekrardan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıktı.

5. dakikada Roberto Soldado'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutunda top Sergei Politevich'e çarparak auta çıktı.

14. dakikada Giuliano, sağdan bomboş bindiren Nabil Dirar'ı gördü. Dirar'ın içeriye yerden çevirdiği kritik topu kaleci Hopf ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe 20. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Mathieu Valbuena'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Halil İbrahim Pehlivan'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşu kendi kalesine yönelerek Johannes Hopf'u yanıttı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada sol kanattan Valbuena'nın ortasında Soldado'nun kafa vuruşu arka direkten döndü ve auta gitti.

Gençlerbirliği, 34. dakiakda penaltı kazandı.Skrtel, Ahmet İlhan kafayı vurduktan sonra müdahale edince hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

Skrtel, pozisyon sonrası yoğun şekilde itiraz etti. Slovak stoperin pozisyonun ardından başı yarıldı.

Sağ bek Ahmet Oğuz penaltıyı gole çevirdi ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.

42'de Rantie, Gençlerbirliği'nde kırmızı kart gördü. Rantie, Hasan Ali'nin yüzüne eliyle vurunca hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hasan Ali'de pozisyon öncesi Rantie'ye yaptığı faul dolayısıyla sarı kart gördü.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Aykut Kocaman ikinci yarıya Nabil Dirar-Aatif değişikliğiyle başladı.

52'de İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden çıkardığı topa Roberto Soldado dokunamadı.

66'da Valbuena'nın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti.

67. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

Mauricio Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada herkesten seken top arka taraftarki Ozan Tufan'ın önünde kaldı.

Ozan önce göğsüyle kontrol etti, daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

76'da Skrtel öne çıkıp topu kaybetti. Daha sonra ise geri dönüşünde topu ayağının altından kaçırdı. Vedat Muric'in önünde kalan topa çektiği sert şut üstten auta gitti. Skrtel'den çok kritik ve üstüste hatalar...

İki takımın maç kadroları:

Gençlerbirliği:

Johannes Hopf - Uğur Çiftçi - Ahmet Oğuz - Sergei Politevich - Luccas Claro - Kamal Issah - Elvis Manu - Bady - Ahmet İlhan Özek - Halil İbrahim Pehlivan - Tokelo Rantie

Yedekler:

Nihat Şahin - Zeki Yavru - Orhan Şam - Ousmane N'Diaye - Marko Milinkovic - Mehmet Taş - Murat Duruer Serdar Özkan - Jailton Da Silva Paraiba

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Hasan Ali Kaldırım - Roman Neustadter - Martin Skrtel - Mauricio Isla - Mehmet Topal - Nabil Dirar - Mathieu Valbuena - Ozan Tufan - Giuliano - Roberto Soldado

Yedekler:

Erten Ersu - Carlos Kameni - Şener Özbayraklı - İsmail Köybaşı - Samed Karakoç - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Josef De Souza - Salih Uçan - Ahmethan Köse

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