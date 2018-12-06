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Fenerbahçe kupada avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, seyircisiz oynanan maçta Giresunspor'u Islam Slimani'nin golüyle 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı bir skor elde etti.

Fenerbahçe kupada avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Giresunspor karşısında oldukça zorlansa da Islam Slimani'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada Islam Slimani kaydetti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışına iyi yükselen Cezayirli golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe, maçı bu golle 1-0 kazandı.

Sarı lacivertli forma ile 7 maç sonra golle tanışan Islam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Slimani, Fenerbahçe ile toplamda ise 4. golüne ulaştı.

18, 19 ya da 20 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun'da karşı karşıya gelecek.

FREY MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynadığı Giresunspor karşılaşmasında Michael Frey korkusu yaşadı. Sarı-laciverlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey, karşılaşmanın 23. dakikasında sakalandı.

24 yaşındaki golcü futbolcu yerini Eljif Elmas'a bıraktı.

GİRESUNSPOR'UN PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Giresunspor, penaltı beklerken hakem Özgür Yankaya, devam kararı verdi. Aykut Demir'in kafa vuruşunda Giresunsporlu futbolcular, topun Barış Alıcı'nın eline çarptığı itirazlarında bulunurken oyun devam etti. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR sistemi kullanılmıyor.

KOEMAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor karşısında 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maça göre ilk 11'inde 7 ismi değiştirdi.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Eljif Elmas yedekler arasında otururken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena kadroda yer almadı. Koeman, Kasımpaşa maçında 11'de oynayan Mehmet Topal'ı da maç kadrosuna dahil etmedi.

Koeman, bu isimlerin yerine ilk 11'de Berke Özer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Michael Frey, Diego Reyes, Yassine Benzia ve Yiğithan Güveli'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani ise Kasımpaşa maçında olduğu gibi Giresunspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

BERKE ÖZER'İN İLK RESMİ MAÇI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başı Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

FENERBAHÇE, TARAFTARINDAN YOKSUN ÇIKTI

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası'nda aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti.

Geçen sezon Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi.

Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.

Slimani 7 maç sonra gol attı

Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim'de oynanan Spartak Trnava maçında 2 gol atan Slimani, daha sonraki 7 karşılaşmayı boş geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'de de 1 golü bulunan Slimani, 16. resmi maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Frey devam edemedi

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlandı.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi. Frey'in yerine 27. dakikada Eljif Elmas oyuna girdi.

Mahsun Çapkan'ın ilk profesyonel maçı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Barış Alıcı'nın yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, ilk profesyonel maçını Giresunspor karşısında oynadı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

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