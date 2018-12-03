Fenerbahçe Kralı durduramadı

Fenerbahçe, geriden gelip Kasımpaşa karşısında öne geçti ama ligin en golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin attığı goller sonrası 1 puana razı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bu maçta da penaltıda gole izin vermemiş oldu. Kaçan penaltı atışından sonra Samuel Eduok topu ağlara gönderdi ancak alan ihlali gerekçesiyle gol iptal edildi.

22. dakikada Mbaye Diagne, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve bu gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe, 44. dakikada Roman Neustadter ile beraberliği sağladı. 45. dakikada Kasımpaşalı Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, 54. dakikada ikinci kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.