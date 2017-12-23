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Fenerbahçe Konyada 2 puan bıraktı

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Sarı Lacivertliler puanını 33'e yükselterek uzun bir aranın ardından maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Mücadelenin golleri 58'de Ömer Ali Şahiner ve 69'da Mehmet Topal'dan geldi.

Maçın sonları tam anlamıyla nefes kesti. Fernandao ve Valbuena ile gole yaklaşan Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı. 71 hafta sonra liderliğe yükselen Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarını beklemeye geçti.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında her iki takım da kontrollü bir oyun ile dikkat çekti. Topa sahip olmak isteyen iki ekip de bu dakikaya kadar önemli bir gol pozisyonuna girmedi. 3. dakikada Konyaspor'da Mehdi Bourabia'nın sağ kanattan ortasında kaleci Volkan Demirel çift yumrukla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

İlk tehlikeli atak Konyaspor'dan

8. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Konyaspor'dan geldi. Sağ kanattan Skubic Fenerbahçe ceza sahasına ortaladı. Topa son anda dokunan Milosevic'in şutunu tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel kornere çeldi. Kullanılan  korner atışında Vedat Bora içeriye ortalayan isim oldu. Ali Turan, rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. Ev sahibi bu önemli ataktan faydalanamadı.

Mücadelede 20 dakika geride kalırken Fenerbahçe rakip savunma arkasına adam kaçırarak pozisyon bulmaya çalıştı. Bu dakikaya kadar Konyaspor savunması buna izin vermedi. Konyaspor ise daha kontrollü bir şekilde atak geliştirerek gol bulmaya çalıştı. İki takım da girdikleri cılız pozisyonlardan sonuç çıkartamadı.

23. dakikada Mathieu Valbuena'nın pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali Kaldırım ceza alanı içine ortasını yaptı ancak savunmada Petar Filipovic kafayla topu taca gönderdi.

Fenerbahçe fırsatı harcadı

Fenerbahçe bu kez tehlikeli geldi. 26. dakikada sağ kanattan Nabil Dirar'ın yerden yaptığı sert ortaya Giuliano altıpas içinde dokunamadı ve Fenerbahçe önemli bir fırsattan yararlanamadı.

32'de Nejc Skubic'in kullandığı taç atışı sonrasında Ali Çamdalı sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Aatif karşı karşya kaçırdı

33. dakikada Sarı Lacivertliler Aatif ile gole çok yaklaştı. Ceza alanı sağ çaprazında topu önünde bulan Aatif Chahechouhe kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ayağından topu biraz açan Aatif Chahechouhe ona rağmen vuruşunu yaptı ancak açıyı çok iyi kapatan Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

37. dakiakda mücadelenin ilk sarı kartını Mehdi Bourabia gördü. Oğuz Kağan'a yapılan faul sonrası hakeme itiraz eden ve topu sert şekilde yere vuran Konyasporlu futbolcu Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

43'te Konyaspor adına tekrar Milosevic gole yaklaşan taraf oldu. Bu kez şansını ceza sahası dışından deneyen Konyasporlu oyuncu Volkan Demirel'i geçemedi.

İlk yarıda Fenerbahçe topla oynamada rakibine oranla yüzde 61'lik bir oran yakaladı. Konyaspor ise yüzde 39 ile mücadele etti.

2. yarıya Fenerbahçe değişiklikle başladı

Maçın 2. yarısına Aykut Kocaman oyuna  müdahalede bulundu ve genç oyuncu Oğuz Kağan'ın yerine Roberto Soldado'yu oyuna aldı. Forvetsiz maça başlayan sarı lacivertliler bu değişiklikle 2. yarıya eski düzeni ile sahada yer almış oldu.

Korkutan sakatlık

48'de Fenerbahçe ceza alanının içerisinde Mehdi Bourabia ile Mehmet Topal arasında yaşanan hava topu mücadelesinde iki oyuncu kafa kafaya çarpıştı ve sahaya sağlık ekibi girdi. İki oyuncuda da korkulan olmadı ve maç kaldığı yerden devam etti.

54. dakikada Konyaspor'da Ferhat Öztorun, Aatif Chahechouhe'nun arkadan formasını çekmesi sonucu sarı kart gördü. Bu kart mücadelede çıkan 2. saır kart oldu.

Isla'nın hatası sonrası gelen gol

58. dakikada Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunmada Mauricio Isla'nın hatalı pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Golden sonra Atiker Konyaspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Moryke Fofana, Mehdi Bourabia'nın yerine oyuna giren isim oldu.

Serkan Kırıntılı gole izin vermedi

67. dakikada Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Aatif'ın süreklidği pozsiyonda tecrübeli oyuncu Konyaspor seri paslarla ceza sahası içerisine girdi. Rakibini ekarte eden Aatif'ın açtığı ortada Soldado topu kafayla uzak köşeye göndermeye çalıştı. Ancak kaleci Serkan Kırıntılı buna izin vermedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oyuna bir müdahalede daha bulundu ve Aatif Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.

Topal eşitliği sağladı

69'da Fenerbahçe mücadelede eşitliği Mehmet Topal ile sağladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Mathieu Valbuena kullandı. Fransız futbolcunun ortasında Mehmet Topal altıpas içinde kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

Alper, Serkan'a takıldı

70'te Fenerbahçe sonradan oyuna giren Alper Potuk ile öne geçme şansını değerlendiremedi. Ceza alanı sol çaprazından Alper Potuk vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı açıyı çok iyi kapatarak iki hamlede topa sahip oldu.

Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe'de Mehmet Topal kazandığı topla hızlı atağa kalktı. Konyaspor'dan Vedat'ın arkadan müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus pozisyonu sarı kart olarak yorumladı.

Oyuna girer girmez sarı kart gördü

80'de Konyaspor'da Mehmet Özdilek bu kez oyuna müdahalaede bulundu ve Jonsson yerine Manyama oyuna giren isim oldu.Güney Afrikalı futbolcu oyuna girer girmez Valbuena'ya yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.

İnanılmaz bir pozisyon kaçtı

85'te Konyaspor inanılmaz bir pozsiyondan yararlanamadı. Vedat Bora'nın ortasında Lebogang Manyama kafa vuruşunu yaptı ancak top yan kale direğinden geri döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Skubic'in şutu üstten farklı bir şekilde auta gitti.

Pozisyonun ardından Fenerbahçe son değişiklik hakkını kullandı ve Fernandao Isla'nın yerine oyuna dahil olan isim oldu.

Fernandao gole yaklaştı

90'da Giuliano'nun ceza alanı hemen dışından ortasında Fernandao kafa vuruşunu yaptı ancak Serkan Kırıntılı topa sahip oldu.

Direkten çıktı

90+2'de Fenerbahçe, maçın son dakikalarında net bir fırsatı değerlendiremedi. Nabil Dirar'ın pasıyla son çizgide topla buluşan Alper Potuk sağ kanattan yerden ortasını yaptı. Ön direğe çok iyi hareketlenen Fernandao sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan kale direğine çarparak auta gitti.

Maçın 11'leri

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Vedat Bora, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Josef, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Dirar, Aatif, Guiliano, Valbuena

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