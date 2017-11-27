Fenerbahçe Kenedy ile temaslara başladı

Zirve takibinin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hızlandı, Ada'dan Sarı-Lacivertlileri umutlandıran haber geldi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirip, 2. yarıya daha iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın solunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu mevki için ilk tercihi Brezilya Ligi'nde Santos forması giyen Jean Mota idi. Bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir atak daha yaptı. Üstelik bu transfer çok daha kolay gözüküyor.

Fenerbahçe yönetimi ile birlikte idari menajer Hasan Çetinkaya, Kenedy için Chelsea kulübü ile dirsek temasına başladı 21 yaşındaki Kenedy, Chelsea'da fazla şans bulamadığı için transferi daha kolay gözüküyor.

Brezilya Ligi'nde genç yaşına rağmen Fluminense'de gösterdiği performansa beğeni toplayan Kenedy, 2015 yılında Chelsea'ye transfser olmuştu. Kenedy'nin de kendini geliştirmek için sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında.

Conte de bu transfer için Fenerbahçe'ye bir zorluk çıkarmayacak gibi gözüküyor.

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