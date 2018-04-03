Fenerbahçe, Kayserisporu evinde paramparça etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Haftanın kritik maçlarından biri olan Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinde rahat bir oyunla kazanan 5-0'lık skorla Sarı Lacivertliler oldu.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

Fenerbahçe Kayserispor maçıyla beraber deplasmandaki 7. galibiyetini aldı ve 26 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım unvanının sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

İlk 5 dakikalık kısımda iki takım oyuncuları da maça sert başladı. Oyun sık sık faullerle durmak zorunda kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyuncuları sık sık uyardı.

İlk tehlikeli atak Kayseri'den

Taraftarının desteği ile Kayserispor maça iyi başlayan taraf oldu. 5. dakikada Deniz Türüç, Fenerbahçe ceza sahası dışında toıpla buluştu. Rakibini ekarte eden Türüç, kaleyi plase bir şutla denedi. Top az farkla auta çıktı.

Soldado sahnede

Maçın 8. dakikasında Mehmet Topal kendi yarı sahasından Kayserispor savunmasının arkasına güzel bir pasla Soldado'yu kaçırdı. İspanyol golcü ceza sahası içerisine seri bir şekilde girdi ve genç kaleci Vedat'ın yanından topu ağlarla buluşturdu.

Aatif'tan mükemmel gol

Karşılaşmanın 12. dakikasında performansı ile sezon içerisinde oldukça eleştirilen isimlerin başında gelen Aatif ceza sahası dışından yaklaşık 20 metreden mükemmel bir şut gönderdi. Top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu ve Fenerbahçe kısa sürede 2-0'lık üstünlüğü taşıdı. Sarı Lacivertliler'in ilk 2 şutu golle sonuçlandı.

16'da Fenerbahçe takım halinde rakip sahada top çevirdi. Şener'in ortasında top savunmaya çarpıp kornere gitti. Üzerinde çalışılmış bir organizasyon ile oyuna başlayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ceza sahasına ortasını yaptı. Vedat'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Bu kez Şener denedi

Oyunda Fenerbahçe ağırlığını koymaya başladı. Kayserispor ise 15 dakikalık kısımda kalesinde gördüğü iki golün şokunu atlatamadı. 21. dakikada Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Giuliano Kayserispor ceza sahası dışında toopu getiren isim oldu. Brezilyalı oyuncu topu ceza sahasında bekleyen Şener'le buluşturdu. Şener topu soluna çekti ve şutunu gönderdi. Ancak top az farkla auta çıktı.

23. dakikada mücadelenin ilk sarı kartı Kayserispor'dan Espinoza'ya çıktı. Şener ile girdiği ikili mücadele sonrası Ümit Öztürk oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Fenerbahçe'de de Hasan Ali Kaldırım 25. dakikada sarı kart gören isim oldu.

Umut Bulut uzaktan denedi

28'de Fenerbahçe atağa kalkarken 2. golün sahibi Aatif, rakibinden topu kurtarmak isterken Fenerbahçe savunmasının arkasında kendisini unutturan Umut Bulut bir anda kaleyi karşısında buldu. Tecrübeli golcü ceza sahası yayının üstünde plase bir şutla şansını denedi. Ancak kaleci Volkan Demirel parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

30'da Fenerbahçe'de Şener'in ortasını savunma uzaklaştırdı. Aatıf, hızlı çıkmaya çalışan Varela'yı faulle durdurdu. Yağmur gibi gelen goller sonrası bu dakikalarda iki takım da topa sahip olmakta zorlandı.

41. dakikada Kayserispor yine uzaktan denedi. Mendes'in soldan getirdiği topta kaleyi karşıdan gören Şamil oldu. Şamil'in şutu isabetsiz olunca Kayserispor farkı indirme şansını da harmaış oldu. Fenerbahçe savunmasının etkili oyunu Kayserispor'u uzaktan şutlara yöneltti. Ancak Sarı Kırmızılı ekip bu girişimlerinden başarı sağlayamadı.

Soldado'dan bir gol daha

Mücadelenin 44. dakikasında Brezilyalı yıldız Giuliano şık bir pasla topu Soldado'yla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu kaçıran Soldado, seken topu ağlara gönderdi ve farkı üçe çıkardı.

45+1. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. İlk yarıda oyunun hakimi olan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı sağdan ceza sahası içerisinde Giuliano'yu topla buluşturdu. Brezilyalı yıldız oyuncu gelişine vurmak istedi ancak top üstten auta gitti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 2. yarısına Kayserispor değişiklikle başladı ve Espinoza yerine oyuna giren isim Boldrin oldu. Bu değişiklik aynı zamanda Kayserispor'un oyun formasyonunda da değişikliğe gitmesine neden oldu.

Skrtel'den kritik hamle

48. dakikada Kayserispor'da Umut Bulut Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Topu kafasıyla kontrol ettikten sonra tecrübeli oyuncu ceza sahası içerisinde Mendes'le topu buluşturdu. Ancak Fenerbahçe savunması Martin Skrtel kritik müdahalede bulunarak olası bir pozisyonu önledi.

2. yarıda daha etkili bir Kayserispor sahaya çıktı. 51. dakikada Varela sağ kanattan tekili geldi. Varela'nın ortası ceza sahası dışında bulunan Mendes'e geldi. Mendes'in şutu az farkla auta çıktı. Ev sahibi ekip sağdan ve soldan kanatları kullanarak Fenerbahçe savunması geçmeye çalıştı. Ancak bu dakikaya kadar başarılı olamadı.

55'te saha içerisinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Volkan Demirel'in arkasındaki tribünden yabancı maddeler yağdı, oyun yaklaşık 1 dakika durdu.

Aatif Osmanlıspor maçında yok

56. dakikada Aatif, Kayserispor kalecisi Vedat'a yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü ve Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

Şener bu kez sahnede

Mücadelnin 59.dakikasında Fenerbahçe'de Nabil Dirar, ceza sahasına doğru sokulan Şener'i gördü, Şener dar açıdan sert vurdu ve top ağlara gitti. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki ilk atağı golle sonuçlandı. Sarı Lacivertliler farkı 4-0'a çıkaran golü kaydetti.

60'da Varela sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Top Volkan Demirel'de kaldı. Bu pozisyonun hemen bir dakika sonrası Fenerbahçe atağı bulan taraf oldu. Günün etkili isimlerinden Aatif ceza sahası içerisinde şık çalımlarla ilerledi. Kaleyi şutu üstten auta gitti.

62.dakikada Olexandr Kucher Kayserispor'da sarı kart gören bir diğer isim oldu. Kucher, Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Soldado yerini Alper'e bıraktı

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini 62'de gerçekleştirdi. Günün yıldızlarından Soldado yerini Alper Potuk'a bıraktı. Kayserispor'da ise 64. dakikasında Mendes'in yerine oyuna giren isim Amorim oldu.

72'de Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini de kullandı ve tecrübeli Mehmet Topal yerine genç yıldız adayı Oğuz Kağan'ı oyuna dahil oldu. Bir diğer değişiklik de Kayseri cephesinden geldi. Ev sahibi ekip, son ouyuncu değişiklik hakkını Güray Vural'ın yerine Kravets'i oyuna dahil ederek kullandı.

77. dakikada Kayserispor'un sezona damga vuran ismi Deniz Türüç uzaktan denedi. Ancak sert giden şut yandan Volkan Demirel'in kontrolünde auta çıktı.

Oğuz Kağan şansını denedi

83'te Fenerbahçe'de genç futbolcu Oğuz Kaan'ın şutunu Vedat kurtardı ve seken top Şener'in önünde kaldı. Şener'in şutu dışarı gitti.

Mücadelenin 85. dakikasında Fenerbahçe son oyuncu değişiklik hakkını da kullandı ve Aatif'ın yerine oyuna giren isim Fernandao oldu.

Giuliano farkı açtı

86. dakikada hızlı çıkan Fenerbahçe'de Dirar ve Giuliano etkili paslaştı. Son olarak topu önünde bulan Giuliano net biri vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 5-0'a getirdi.

İşte 11'ler...

Kayserispor: Vedat, Levent, Kucher, Kana Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım,Mehmet Topal,Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Dirar, Soldado

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, son maçlarına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 26. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynadıkları derbide ilk 11’de görev alan Mehmet Ekici’yi yedeğe çeken Kocaman, bu oyuncunun yerine Kayserispor karşısında Aatıf Chahechouhe’ya formayı verdi.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Chahechouhe, Giuliano ve Soldado 11’iyle çıktı.

Volkan Demirel’in 500. maçı

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig’de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası’nda 34, TFF Süper Kupa’da da 3 kez kaleyi korudu.

Kayserispor’da 6 değişiklik

Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11’ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.

Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11’de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

Kayserispor’da bu futbolcuların yerine Vedat Karakuş, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Varela ve Kana Bıyık forma giydi.

Kale Vedat Karakuş’a emanet

Kayserispor’da birinci kaleci Lung’un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım’ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu.

Süper Lig’de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti. Kayserispor’da Vedat Karakuş’un yedeği ise 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu oldu.

Otizme dikkat çekildi

Karşılaşma öncesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seremoniye çıkan hakemler, futbolcular ile otizmli çocuklara mavi renkli kaşkol taktı.