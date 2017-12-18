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Fenerbahçe Karabükspor'u yenip 2. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Karabükspor'u ağırladı.

Fenerbahçe Karabüksporu yenip 2. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Karabükspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı futbol açısından oldukça kötü geçen mücadelenin 2. yarısında Valbuena fırtınası esti. Fransız yıldız oyuna girer girmez bir gol ve bir asist yaparak maçı takımına kazandıran isim oldu. Maçın ilk yarısında yaptığı pas hataları ile taraftarının da tepkisini çeken Mehmet Topal 2. yarıda 56'da attığı golle kendini affettirdi.

Fenerbahçe 2-0'lık galibiyet ile ligde üst üste 5. galibiyetini alırken averajla Galatasaray'ı geçti ve 32 puanla 2. liğe yerleşti.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk 5 dakikasında Fenerbahçe oyunun hakimi olmaya çalışan taraf olarak dikkat çekti. Karabükspor ise güçlü rakibini kendi sahasında ağırlayarak hızlı atağa çıkarak gol yollarında etkili olmaya çalışacak bir görüntü sergiledi.

8. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Giuliano'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Şahin Akbaba tek yumrukla topu kornere gönderdi. Hava topu sırasında direğe çarpan tecrübeli savunmacı Martin Skrtel kısa süreli sakatlık yaşadı.

9'da sağ kanattan kazanılan korneri kullanan İsmail Köybaşı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Topal için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karabük tehlikeli geldi

Mücadelenin 15. dakikasında sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Luis Ibanez'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Deliktaş'ın vuruşunda top savunmadan geri geldi. Dönen topu önünde bulan Mustapha Yatabare'nin vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

21. dakikada maçın ilk kartı Ceyhun Gülselam'a çıktı. Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Ceyhun Gülselam, Josef De Souza'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

29'da Karabükspor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İlhan Depe'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa hakim olmayı başardı.

Kartların sayısı artıyor

34'te sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Luis Ibanez, Şener Özbayraklı'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart gören isim oldu.

35. dakikada Barış Başdaş Fenerbahçeli taraftarların Karabükspor file bekçisi Çağlar'a atılan yabancı maddeler nedeniyle yoğun itiraz gösterdi. Bu isyanı sarı karta neden oldu.

39. dakikada Fenerbahçe'de sarı kart gören Şener Özbayraklı, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Bir diğer cezalı isim de 40'ta sarı kart Martin Skrtel oldu.

Fenerbahçe isabet bulamadı

Mücadelenin ilk yarısı iki takım açısından da oldukça etkisiz bir şekilde geçti ve soyunma odasına oyuncular golsüz eşitlikle geçti. Dikkat çeken ilk yarı istatistiklerinde Fenerbahçe'nin rakip kaleye isabetli şutunun olmamasıydı.

Maçın 2. yarısına teknik direktör Aykut Kocaman değişiklikle başlamayı tercih etti. Valbuena, Şener Özbayraklı yerine oyuna giren isim oldu. Şener'in yerine geçen sağ bekte görev alan isim de Nabil Dirar.

Aatif uzaktan denedi

2. yarıda ilk pozisyon Fenerbahçe'den geldi. Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

50. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın orta sahada top kaybı yapmasının ardından tribünlerden uğultular yükseldi. Mehmet Topal, elini kaldırarak özür diledi. Valbuena takım arkadaşını motive eden isim oldu.

Sarıların sayısı 2. yarıda da artıyor

51.dakikada Karabükspor'da Osman, Valbuena'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Ardından Gaman, vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Topal sahneye çıktı

56. dakikada Fenerbahçe günü kötü ismi olan ve zaman zaman taraftarlar tarından ıslıklanan Mehmet Topal ile golü buldu. Valbuena'nın kullandığı kornerde topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen tecrübeli futbolcu arka direğe gönderdiği top ağlarla buluştu. Volkan Demirel kalesinden çıkarak arkadaşını kutlamaya rakip yarı sahaya kadar koştu. 1-0

Valbuena gole yaklaştı

59. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Mathieu Valbuena'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Çağlar Şahin Akbaba uzak kale direği dibinden güçlükle topu kornere çeldi.

61'de kullanılan korner atışı sonrasında Fenerbahçe ceza alanında topa elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, maçın hakemi Alper Ulusoy devam kararı verdi.

Mücadelenin 67. dakikasında sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Barış Başdaş kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

71. dakikada Fenerbahçe ve Karabükspor'da oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Ev sahibi ekipte Soldado yerine Isla oyuna dahil oldu. Deplasman ekibinde de Skulason yerine Traore oyuna girdi.

73'te Nabil Dirar'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Giuliano'nun vuruşu istediği gibi olmayınca açıyı iyi kapatan Çağlar Şahin Akbaba topu uzaklaştırmayı başardı.

Valbuena'dan müthiş gol

76. dakikada Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Mathieu Valbuena, rakiplerini ekarte ederek içe kat etti ve ceza alanında sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan köşede ağlarla buluşturdu. 2-0

77'de Kardemir Karabükspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Serdar Deliktaş oyundan çıkarken, İshak Doğan yerine giren isim oldu.

Maçın 80. dakikasında sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Andre Poko, Mathieu Valbuena'ya yerden sert bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

82. dakikada ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında İsmail Köybaşı, İshak Doğan'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart gördü.

84'te Fenerbahçe son oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Aatif yerine oyuna kupa maçında golleriyle geri dönen Brezilyalı Fernandao dahil oldu.

Neustadter de cezalı

90+3. dakikada Roman Neustadter hızlı atağı kesmek isterken rakibine sert müdahalede bulundu ve sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Neustadter haftaya oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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