Fenerbahçe, kanatları felç edecek yıldızı getiriyor

Transferde daha ziyade geleceğe dönük yatırımlar yapan ve genç isimleri peş peşe kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 21 yaşındaki Matias Vargas'la ilgilendiği belirlendi. 1.68'lik boyu ve kıvraklığı yüzünden "maymuncuk" lakabı ile anılan oyuncu hakkındaki iddia, TyCSports kanalından geldi.

Arjantin'de yayın yapan kanal, Fenerbahçe'nin popülaritesi giderek parlayan Matias Vargas'a teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Aynı kanala konuşan Velez Sarsfield'in asbaşkanı Adrian Pelaez, Flamengo'nun da peşinde olduğu genç yetenek hakkında bilgi verdi.

Pelaez, "Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Fenerbahçe resmi başvuru yapmadı fakat bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa'da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ancak kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz" dedi.

İLK SEZONUNDA 9 GOL-11 ASİST

Altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield'ın A kadrosuna 1 Ocak 2017'de dahil olan Matias Vargas, ilk sezonu olmasına rağmen 46 resmi maçta 9 gol-11 asistlik mükemmel bir performans ortaya koydu.

Transfermarkt değeri 9 milyon euro olan ve geçen ay Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç yıldıza Avrupa'dan da birçok teklif geldiği biliniyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen solda çok etkili olan Vargas, on numara mevkiinde ve merkez orta sahada da efektif işler yapabilen komple bir yıldız.

Sabah