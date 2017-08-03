Fenerbahçe Kadıköyde turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.

Sınıfı geçti o kadar!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda 2-1'lik galibiyetin rövanşında Sturm Graz'ı 40 bine yakın seyircisinin önünde ağırlayan Fenerbahçe turu geçti ancak oynanan oyun kimseyi mutlu etmedi.

Sarı Lacivertliler, 32. dakikada yeni transfer Nabil Dirar'ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, asist de bir başka yeni transfer Valbuena'dan geldi.

Zaten durgun olan Fenerbahçe ikinci yarıda iyice yavaşlarken, 66'da Husbek beraberlik golünü kaydetti, 68'de bomboş ortada bomboş kafa Sturm Graz adına değerlendirilemedi.

Kadıköy'de son dakikalarda korkulu anlar yaşanırken, Kocaman'ın takımı Ülker Stadı'nı dolduran taraftarı tura rağmen mutlu etmedi.

Maçtan dakikalar...

12. dakikada Ahmethan Köse rakip savunmanın arkasına sarkmak üzereydi ama rakibine faul yaptı.

Maçta ilk 20 dakika geride kaldı. Fenerbahçe ilk anlardaki baskısını bu dakikalarda kurmuyor. Oyunun temposu iki takım adına da iyice düştü.

24. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ozan tufan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

29'da Sturm Graz'da Alar sol çaprazdan sert vurdu, Neustadter son anda araya girdi, top kornere gitti.

32'de Fenerbahçe Nabil Dirar'ın golüyle Sturm Graz karşısında 1-0 öne geçti.

Sol kanattan gelişine atakta Mathieu Valbuena, rakibine harika bir çalım attı ve çizgiye inerek güzel bir orta yaptı.

Arka direkte boş durumdaki Nabil Dirar, kafayı vurdu ve golü attı.

42'de Ozan Tufan'ın hafif sol çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

52. dakikada Nabil Dirar sağdan güzel geldi, ortasında Alper Potuk dokunamadı.

53'te yine Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Son olarak Hasan Ali Kaldırım topla sol kanatta bomboştu ancak tecrübeli oyuncunun ortası vasattı, kaleci rahat kontrol etti.

59'da rakibinden topu kurtaran Nabil Dirar ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

62'de sakatlık yaşayan Ahmethan Köse alkışlarla oyundan çıkarken, Robin van persie oyuna dahil oldu.

66'da Sturm Graz, Philipp Husbek'in golüyle beraberliği yakaladı.

Husbek, sol çaprazdan ceza alanına girerken, ters kademeye gelen Hasan Ali'yi de güzel şekikde çalımladı ve BVolkan Demirel'le karşı akrşıyadüzgün vurarak golü attı. Hasan Ali'nin bu çalımı yememesi lazımdı.

67'de Sturm Graz ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hierlander'in bomboş yaptığı ortada Fabian Schubert rahat şekilde kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

84'te Mehmet Topal'ın sol ayağıyla ceza alanı içinden şutu direkten döndü.

89'da Martin Skrtel, orta sahadan aldığı topla çalımlarla ceza alanına kadar girdi, kaleciyle karşı karşıya şutu az farkla auta gitti.

Son dakikalarda ise Sturm Graz, maçı uzatmalara götürmek için yüklendi ancak ortalarda ve uzaktan şutlarda kaleci Volkan Demirel hata yapmadı.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Roman Neustadter - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Josef De Souza - Ozan Tufan - Alper Potuk - Mathieu Valbuena - Nabil Dirar - Ahmethan Köse

Yedekler:

Carlos Kameni - İsmail Köybaşı - Aatif Chahechouhe - Mauricio Isla - Mehmet Topal - Miroslav Stoch - Robin Van Persie

Sturm Graz:

Jorg Siebenhandl - Charalampos Lykogiannis - Dario Maresic - Fabian Koch - Marvin Potzmann - Thorsten Röcher - Philipp Huspek - Stefan Hierlander - Peter Zulj - James Jeggo - Deni Alar

Yedekler:

Christian Gratzei - Patrick Puchegger - Michael John Lema - Sandi Lovric - Romano Schmid - Fabian Schubert - Philipp Zulechner​

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