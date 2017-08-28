Fenerbahçe Josef de Souza için gelen süper teklifi reddetti

Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Sarı-lacivertli yönetim, West Bromwich Albion'ın yaptığı 4 milyonu peşin, kalanı 2 yıl vadeli 11 milyon Euro'luk öneriyi ilk etapta geri çevirdi.

Fenerbahçe yönetiminin teklifle ilgili fikrinin; önerilen miktarın tamamının peşin ödenmesi ya da vadenin daralması durumunda değişebileceği öğrenildi.

Kocaman transferi doğrulamıştı

Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Josef'in neden yedek kaldığı ile ilgili gelen soruya, "Transfer teklifinden dolayı konsantrasyon eksikliği yaşayabilir diye yedek kaldı. Sıkıntı olabilir diye kadroya aldık." cevabını vermişti.

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