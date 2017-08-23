Fenerbahçe Jose Sosayı açıkladı

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Jose Sosa ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya’nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Kamuoyuna duyururuz."