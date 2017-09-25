Fenerbahçe Janssen için harekete geçti

Transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 1 yıl kiralanan Vincent Janssen'in kısa sürede gösterdiği performans F.Bahçe yönetiminin harekete geçmesine neden oldu.

Sarı-Lacivertliler, Janssen'i satmak istemeyen Tottenham yetkililerini ikna etmek için tüm şartları zorluyor. Londra kulübü geçtiğimiz sezon başarılı ismi 17 milyon sterlin karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer etmişti. Janssen'in İngiliz kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

WEST BROMWİCH TAKİBE DEVAM EDİYOR

UEFA kıskacında olan Fenerbahçe maliyetli transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'yı satarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Bilindiği gibi transferin sonlarında Josef için Kanarya'ya West Bromwich Albion'dan 11.5 milyon euroluk bir teklif gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

İngiliz ekibi Josef'i yakından takip etmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Brezilyalı oyuncudan gelecek sıcak parayı Janssen'in bonservisi için kullanacak. Aykut Kocaman da oyuncusunun gösterdiği performanstan oldukça memnun.

HOLLANDALI 35 KEZ TOPLA BULUŞTU

Beşiktaş maçında 1 gol atma başarısı gösteren Janssen, 21 kez ikili mücadeleye girdi. Bu ikili mücadelelerinin 7'sini kazanma başarısı gösterdi. 35 kez topla buluşan Janssen Beşiktaş'ın kalesine isabetli 1 şut çekti. 23 yaşındaki futbolcu, 19. dakikada Beşiktaş ceza alanı içerisinde Gary Medel'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyonun sonrasında beyaz noktanın başına geçen Brezilyalı Giuliano, topu ağlarla buluşturmayı başarmıştı.

Akşam