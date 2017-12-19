Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.
G.Saray'da yedek kulübesi değişiyor

G.Saray'da yedek kulübesi değişiyor

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Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Fenerbahçe’de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag’a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya’daki macerası da iyi gitmiyor.
Gündem yeniden Fellaini

Gündem yeniden Fellaini

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Talisca için 20 milyon euro verdiler

Çin'in Beijing Guoan takımı, Beşiktaş'ta üstün performans gösteren Talisca için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
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Amiri bombası

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Fenerbahçe istedi, Galatasaray kapıyor

Portekiz Record gazetesi, Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe istedi, Galatasaray kapıyor

Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği Manchesterlı yıldız Luke Shaw ismi gündeme geldi.

Record, İngiliz devi Manchester United'ın, Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katacağını ve bu sezon sadece 8 kez forma şansı bulabilen Luke Shaw'ı G.Saray'a gönderebileceğini duyurdu.

Ada basınından Daily Mirror ise ManU, ocak ayında Juventus'a, Brezilyalı sol bek için 60 milyon poundluk bir teklif sunacak. Diğer adaylar ise Filipe Luis ve Asamoah.

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