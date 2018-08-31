Fenerbahçe istedi, Bundesligaya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Kevin Trapp, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandı.

Gianluigi Buffon'un transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte zorlanan İtalyan kaleci, sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'ta oynayacak.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

PSG ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kevin Trapp, 2015 yılında Eintracht Frankfurt'tan 9.5 milyon euroya transfer edilmişti. Eski takımına dönecek olan 28 yaşındaki kaleci, PSG kariyerinde 91 maça çıkarken 48 maçta kalesini gole kapatmıştı.