Fenerbahçe istedi, Bilic devreye girdi

Manchester City'nin Arjantinli sağ beki Pablo Zabaleta'ya West United talip oldu. Oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'yle adı anılan Manchester City'nin Arjantinli sağ beki Pablo Zabaleta'ya Slaven Bilic'in takımı West Ham United talip oldu.

9 yıldır City'de forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kontratı bu sezon sonu bitiyor. Ancak yıldız oyuncu takımda kalmak istediği için devre arası transfer döneminde sezon sonu için başka bir takımla sözleşme imzalayabilecek olmasına rağmen bunu yapmamıştı.

Guardiola kararını vermedi

Manchester City'de menajer Pep Guardiola ise Zabaleta'yla devam edip etmeme konusunda henüz karar vermedi. Taraftarın sevgilisi olan ve uzunn vadeli bir anlaşma isteyen Zabaleta'nın kulüpten gelecek teklife göre hareket edeceği ve ilk seçeneğinin takımdan ayrılsa bile Premier Lig'de kalmak olduğu belirtildi.

Advocaat, Trabzonspor maçının ardından konuşmuştu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında oynadığı ve 3-0 kazandığı mücadelenin ardından devre arası transfer ihtimallerini değerlendiren Advocaat, "Ben bir de Manchester City'nin sağ beki için çok şey okudum. Çok fazla isim okuyorum. Buradaki tek nokta, neye ihtiyacımız var, neler bizim için uygun, kimler buraya gelmek istiyor" diyerek oyuncuyu transfer etmek istedikleri iddialarını yalanlamamış ancak sır da vermemişti.

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