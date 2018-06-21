Fenerbahçe İspanyol stoperle ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon La Liga'da küme düşen Deportivo'dan 29 yaşındaki İspanyol stoper Raul Albentosa'yı gündemine aldı ve futbolcuyla ilk görüşmeyi yaptı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon sorun yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için Deportivo'da forma giyen Raul Albentosa gündeme alındı. Bu transfer için 29 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe yetkililerin elini güçlendiren bir durum söz konusu.

2016 yılında Derby County'den Deportivo'ya transfer olan Raul Albentosa, geçtiğimiz sezon Deportivo formasıyla 20 maçta görev aldı. Deportivo'nun La Liga'da küme düşmesi sebebiyle, sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz transfer etmesi söz konusu. Oyuncuyla ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe yetkililerin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

Öte yandan Raul Albentosa ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken, 29 yaşındaki futbolcu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Raul Albentosa kimdir?

Raul Albentosa, 29 yaşında ve stoper mevkinde forma giyiyor. 2016 yılında Derby County'den Deportivo'ya transfer oldu. Geçen sezon Deportivo formasıyla La Liga'da 20 maça çıkan İspanyol stoperin 1 golü bulunuyor. Raul Albentosa kariyerinde daha önceden Eibar, Malaga, Derby, Murcia ve Cadiz takımlarında forma giydi.

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