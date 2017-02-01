Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, İspanya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli boksör dopingli çıktı!

Milli boksör dopingli çıktı!

2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde doping çıktı.
İşte Anelka'nın yeni adresi!

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.

"Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi"

Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti: Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım. Beni kendileri yönlendirdi. Sonra da Beşiktaş’a yollamaya çalıştılar. Ama ben Fener’e söz verdim.

Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi

Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.

Dert yandı

Yıldız futbolcunun, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek, “Aklımda Fenerbahçe yoktu. Hatta Trabzon’da bana, ‘Orası çok karışık’ diyorlardı. Sonra Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmemi söyledi. Ben de konuştum ve anlaştım. Bana, ‘Fenerbahçe karışık’ diyenler sonradan, ‘Senin için burası çok daha iyi olacak’ demeye başladı. Ancak oraya gitmeyi beklerken, yönetim bu sefer, ‘Beşiktaş’a transfer oluyorsun’ dedi. Ama Fenerbahçe’ye söz vermiştim. O yüzden bunu kabul etmedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Saygılı davranmaya çalışıyorum’

Muharrem Usta, hafta sonunda Mehmet Ekici ile bir kez daha görüşüp, “Kararını değiştirmek istersen, hâlâ Beşiktaş’la anlaşabilirsin” diyerek ikna etmeye çalıştı. Ancak yıldız futbolcu, “Beni Fenerbahçe’ye yönlendiren sizdiniz. Ben de gidip anlaştım, söz verdim. Ben herkese saygılı davranmaya çalışıyorum, lütfen siz de anlayış gösterin” diyerek kararından geri adım atmadı. Bu görüşme sonrası başarılı orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısını Trabzonspor’da geçirmesi kesinleşti. Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.

Bir Grosskreutz skandalı daha!

Bir Grosskreutz skandalı daha!


"Başkan olsam Ekici'yi takıma almazdım"

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bir Grosskreutz skandalı daha!

Bir Grosskreutz skandalı daha!

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Hyun-Jun Suk'un Bastia'ya transferinin evrakların geç kalması nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.
Başkan olsam Ekiciyi takıma almazdım

"Başkan olsam Ekici'yi takıma almazdım"

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı.
Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.
Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi

"Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi"

Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti: Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım. Beni kendileri yönlendirdi. Sonra da Beşiktaş’a yollamaya çalıştılar. Ama ben Fener’e söz verdim.
Yürürken düşüp sakatlandı, 6 hafta yok!

Yürürken düşüp sakatlandı, 6 hafta yok!

Trabzonspor'un genç kalecisi Furkan Taş'ın, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yolda yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi.
Trabzonspor Kaddouri transferini FIFAya taşıyor!

Trabzonspor Kaddouri transferini FIFA'ya taşıyor!

Trabzonspor, dün öğle saatlerinde sezon sonu için ön sözleşme imzalattığı Napoli'li Omar El Kaddouri’nin akşam Empoli ile anlaşması sonrasında olayı FIFA’ya taşımaya hazırlanıyor.
Trabzonspora transferde son dakika şoku!

Trabzonspor'a transferde son dakika şoku!

Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Omar El Kaddouri, Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı.
Yeni mabette Fırtınalar yarattı!

Yeni mabette 'Fırtına'lar yarattı!

Trabzonspor, yeni stadyumu Medical Park Arena'nın açılışında adı gibi 'fırtına'lar yarattı.
Muharrem Usta, Mehmet Ekici transferini resmen açıkladı!

Muharrem Usta, Mehmet Ekici transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Usta, "Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş'la anlaştık" dedi.
Rodallega resmen Trabzonsporda! Alacağı ücret...

Rodallega resmen Trabzonspor'da! Alacağı ücret...

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı. Transfer KAP'a resmen açıklandı.
Yeni Burak diyorlardı, kovuldu!

Yeni Burak diyorlardı, kovuldu!

Şanlıurfaspor genç oyuncu Muhammet Beşir ile yollarını ayırdığını açıkladı. Urfa ekibinin Trabzonsporlu oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık...
Mehmet Ekicide son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları...
Gündem yine Vladimir Weiss

Gündem yine Vladimir Weiss

Sezon başında da Trabzonspor’un gündemine gelen 27 yaşındaki Slovak futbolcu bir kez daha Karadeniz temsilcisine önerildi....
Alex Song bombası!

Alex Song bombası!

Savunma ve forvet takviyesi planlayan Fırtına’ya müthiş bir oyuncu önerisi geldi....
Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncularının takımdan...
Mehmet Ekicide son dakika gelişmesi!

Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesi!

Mehmet Ekici ile Trabzonspor Yönetimi arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı....