"Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi"

Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti: Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım. Beni kendileri yönlendirdi. Sonra da Beşiktaş’a yollamaya çalıştılar. Ama ben Fener’e söz verdim.

Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.

Dert yandı

Yıldız futbolcunun, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek, “Aklımda Fenerbahçe yoktu. Hatta Trabzon’da bana, ‘Orası çok karışık’ diyorlardı. Sonra Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmemi söyledi. Ben de konuştum ve anlaştım. Bana, ‘Fenerbahçe karışık’ diyenler sonradan, ‘Senin için burası çok daha iyi olacak’ demeye başladı. Ancak oraya gitmeyi beklerken, yönetim bu sefer, ‘Beşiktaş’a transfer oluyorsun’ dedi. Ama Fenerbahçe’ye söz vermiştim. O yüzden bunu kabul etmedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Saygılı davranmaya çalışıyorum’

Muharrem Usta, hafta sonunda Mehmet Ekici ile bir kez daha görüşüp, “Kararını değiştirmek istersen, hâlâ Beşiktaş’la anlaşabilirsin” diyerek ikna etmeye çalıştı. Ancak yıldız futbolcu, “Beni Fenerbahçe’ye yönlendiren sizdiniz. Ben de gidip anlaştım, söz verdim. Ben herkese saygılı davranmaya çalışıyorum, lütfen siz de anlayış gösterin” diyerek kararından geri adım atmadı. Bu görüşme sonrası başarılı orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısını Trabzonspor’da geçirmesi kesinleşti. Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.