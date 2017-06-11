Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Sarı-Lacivertlilerin, teknik direktör Aykut Kocaman, Metyü Valbuena, Nebil Dirar, Carlos Kameni ve Mehmet Ekici'yi kamuoyuna tek tek açıklayacak. Özellikle Dirar ve Kameni transferlerinin Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Simon Kea için de Milan'ın ısrarı sürüyor. İtalyan devi Milan'ın Çinli yöneticilere Satılması sonrası Kırmızı-Siyahlılar transfer piyasasında atağa kalktı.

Kjaer için Fenerbahçe ve Milan Arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kjaer için Milan'dan geri çevrilmesi zor bir teklif alınması durumunda, Fenerbahçe'nin Barcelona'lı Jeremy Matyö içinTemaslara başlaması bekleniyor. Fransız futbolcu kariyerinde ülkesinin Sochaux takımında başlamış, Sonrasında Toluouse'ta forma giymiş, 5 sezonu Valencia'da geçirdikten sonra Katalan ekibine transferi olmuştu. Matyö 2014Ten bu yana Barcelona forması giyiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Valbuena yarın İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcunun yarın saat 16.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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