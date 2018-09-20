Fenerbahçe Hırvatistanda paramparça oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Hırvatistan'da resmen dağıldı. Cocu, kadroda rotasyona giderken Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Hırvatistan'da hiç beklemediği bir sonuç aldı. Beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi ve hayal kırıklığı yarattı.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun Beşiktaş derbisini düşünerek rotasyona gittiği maçta Fenerbahçe sınıfta kalırken Dinamo Zagreb'e farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ivan Sunjic, 27, 57. dakikalarda Izet Hajrovic ve 60. dakikada Dani Olvo kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 47. dakikada Roman Neustadter'den geldi.

Bu sonuçla ilk haftada son sıraya düşen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında sahasında Trnava'yı konuk edecek. Dinamo Zagreb ise gelecek hafta Anderlecht ile karşılaşacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Trnava, Slovakya'da konuk ettiği Anderlecht'i 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

FREY UZAKLAŞTIRAMADI, SUNJIC ATTI

Dinamo Zagreb, 16. dakikada Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Korneri paslaşarak kullanan Dinamo Zagreb'de meşin yuvarlak ceza sahasına çevrildi. Frey'in uzaklaştıramadığı pozisyonda Ivan Sunjic, gelişine çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi öne geçirdi.

HAJROVIC ATTI, FARK İKİYE ÇIKTI

Golden sonra ataklarını sürdüren Dinamo Zagreb, iyi bir organizasyonla ikinci golü buldu. Ceza sahasına giren Gavronavic, çok şık bir topuk pasıyla topu Hajrovic'le buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruş yapan Hajrovic, Dinamo Zagreb'i 2-0 öne geçirdi.

ROMAN ÜMİTLENDİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada ümit veren golü attı. İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal'dan seken topu Roman Neustadter kafayla tamamladı ve fark bire indi.

TOPAL & KÖYBAŞI ÜMİTLERİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin ümitlerini ise İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal'ın ortaklaşa yaptığı hata bitirdi. İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal'ın hatasından faydalanan Olmo, içeride bomboş durumda olan Hajrovic'e çıkardı. Kendisinin 2., takımının 3. golünü atan Hajrovic, skoru 3-1'e getirdi.

3 DAKİKA SONRA 4. GOL

Üçüncü golden sonra iyice oyundan düşen Fenerbahçe, 3 dakika sonra kalesinde 4. golü gördü. Sağ kanattan ceza sahasına giren Olmo, çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı 3'e çıkarttı.

COCU'DAN CİDDİ ROTASYON

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, bundan önceki maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi.

Takımla birlikte Hırvatistan'a gelen ancak dün akşamki son antrenmanda sakatlanan Skrtel ile sakatlığı bulunan Isla 18 kişilik kadroda yer almadı.

Sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım ile teknik direktörün tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Valbuena ise Zagreb'e getirilmedi.

Bu arada, 18 kişilik kadroda yer almayan Skrtel ile Isla, karşılaşma öncesinde saha kenarından maçı takip eden engelli Hırvat taraftarlarla selamlaşıp sohbet etti.

FENERBAHÇE'NİN İLK HIRVAT RAKİBİ

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu.

Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi.