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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile evinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe havlu attı!

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında karşılaştı.

Mücadele, Atiker Konyasporlu futbolcuların santrasıyla başladı.

7. dakikada Mehmet Topal, kafa vuruşu için yükselmesinin ardından dengesiz bir şekilde yere düştü. Sağlık görevlileri sahaya gelerek Mehmet Topal'ı tedavi etti. Tecrübeli oyuncu tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında tehlikeli bir gol pozisyonu yaşanmadı.

İlk 15 dakikadan sonra goller yağmur gibi...

17. dakikada Konyasporlu futbolcu Bajic, penaltı noktasından ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.Gelişen Fenerbahçe atağında Alper savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu düşündü ancak savunma araya girdi. Sonrasında hızlı gelişen Konyaspor atağında Deni Milosevic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Riad Bajic topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

20. dakikada Martin Skrtel durumu eşitleyen golü kaydetti. Topla birlikte hücuma katılan Skrtel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda Serkan'ın müdahalesine rağmen topa ağlara gitti.

22. dakikada Riad Bajic tekrar Konyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. Mehmet Topal'ın savunmada yaptığı hata sonrası rakip ceza sahası önünde topla buluşan Riad Bajic'in vuruşu skoru 2-1'e getirdi.

27. dakikada Konyaspor'da Milosevic'in sert ve güzel vuruşu direkte patladı. Deplasman ekibi 3. golüne çok yaklaştı.

Şok sakatlık

34.dakikada Serkan Kırıntılı ile Fernandao hava topuna çıktı. Acı içinde yerde kalan Brezilyalı golcü ambulansla saha dışına alındı. Gelen bilgilere göre Fernandao'nun kolunun kırıldığı yönünde. Brezilyalı'nın yerine oyuna Robin van Persie girdi.

41. dakikada Alper korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Hasan Ali'nin ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta Aatif'in ceza sahası dışından şutu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

İlk yarı, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Moussa Sow dahil oldu.

52. dakikada Aatif Chahechouhe'nin çaprazdan çektiği şutta top farklı bir şekilde auta gitti.

54. dakikada Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 3. golü buldu. Ömer Ali'nin ceza sahası içerisinden çektiği sert şutta top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'de kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Alper Potuk geçti. Potuk'un 59. dakikadaki şutunda top farklı bir şekilde auta gitti.

60. dakikada Van Persie, penaltı noktası üzerinden kaleyi denedi. Persie'nin bu şutunda topu Konyasporlu kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.

63. dakikada Konyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bajic topun başına geçti, top barajda kaldı.

68. dakikada Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasının gerisinden kaleyi denedi. Hasan Ali'nin şutunda top az farkla auta gitti.

İkinci yarıda girdi ve attı

İkinci yarıda oyuna dahil olan Moussa Sow, 72. dakikada ağları sarsarak mücadeleyi 3-2'ye getirdi.

Volkan Şen yüzde 100'ü kaçırdı, Aatif direğe takıldı

81. dakikada Volkan Şen, penaltı noktası üzerinde yüzde 100'lük bir gol fırsatı yakaladı ancak tecrübeli oyuncu topu dışarıya gönderdi. 83. dakikada Aatif Chahechouhe'nun yerden sert şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

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