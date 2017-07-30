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Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

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Fenerbahçe Hatem Ben Arfa'yı İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'nın yolunu tutmasıyla birlikte transferde düğmeye bastı. Ben Arfa ile anlaşma sağlayan Sarı Lacivertli ekip forvet transferinde de gaza bastı.

Fenerbahçe Hatem Ben Arfayı İstanbula getiriyor!

Fenerbahçe Simon Kjaer'i yüksek bir bonservis bedeli ile Sevilla'ya satmasıyla birlikte transfer harekatına başladı. Sarı Lacivertliler Danimarkalı yıldızın satışından gelecek parayla 3 transfer yapmaya hazırlanıyor. Bu hafta içi biri açıklanması beklenen transferlerden ikisi forvet diğeri ise orta sahaya olacak.

Ben Arfa için Fransız ekibi Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Edinilen bilgiye göre Fransa'ya çıkarma yapan Sarı Lacivertli yöneticilerin, Fransız oyuncu Ben Arfa ile büyük ölçüde anlaşma sağladıkları ve bu hafta içinde İstanbul'a getirip sözleşme imzalatmaları bekleniyor.

Forvet transferi

Fenerbahçeli yöneticiler Ben Arfa'dan sonra forvet transferi için de büyük mesai harcıyor. Öncelik olarak Arsenalli yıldız Lucas Perez'i bitirmeye çalışan Sarı Lacivertli yönetim aksi bir durum oluşması halinde önemli isimlerle de temas halinde oldukları öğrenildi.

Roman Neustadter teklif

Fenerbahçe savunmasında Kjaer'den sonra bir teklifde Roman Neustadter'e geldi. Rus oyuncuya ülkesinden 3 milyon euro'luk teklif geldiği ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu 5 milyon euro'ya satabileceği öğrenildi.

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Simon Kjaer'den sonra o da gidiyor

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