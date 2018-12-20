Fenerbahçe gözünü kararttı! İşte ilk takviye

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertilier, Ersun Yanal’ın da raporu doğrultusunda takıma en az üç takviye yapmayı planlıyor.

Takviye yapılacak bölgelerden biri de stoper mevkii. Bunun için öne çıkan isimlerin başında PSV Eindhoven forması giyen Nicolas İsimat Mirin geliyor. 27 yaşındaki Fransız stoper, bu sezon kulübeden kurtulamadı. Geçen yıl takımın değişilmez isimlerinin başında gelen Mirin, formayı Ajax’tan transfer edilen Nick Viergever’e kaptırdı.

Bu sezon beş maçta forma giyen Fransız stoper, geçen sezon ise toplam 37 maçta görev aldı. PSV ile şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, bu maçların 32’sinde ilk 11 oynamıştı.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mirin, Hollanda ekibinde alternatif oyuncu pozisyonunda olduğu için transferi ekonomik açıdan uygun gözüküyor. Finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan yönetim de kiralık ve maaşı düşük isimlerin peşinde. Mirin de sportif ve mali açıdan bu kriterlere uyan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Sağ bek, orta saha

Yönetim, stoperin yanı sıra sağ bek ve orta saha için de çalışmalara başladı. Teknik Direktör Yanal, toplamda bu üç bölgenin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Yeni yapılacak üç takviye ve devre arası kampı ile takımın farklı bir seviyeye çıkması hedefleniyor.

129 maçta forma giydi

27 yaşındaki Mirin, PSV Eindhoven formasını bugüne kadar 129 maçta giyerken, bu karşılaşmalarda 6 da gol attı.

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