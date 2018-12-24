Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'nin daha atak oynadığı ve zaman zaman gol pozisyonları da yakaladı ancak skoru değiştiremedi. Antalyaspor ise tek tehlikeli atağını 86. dakikada yaptı ancak bu pozisyondan da gol sesi çıkmadı.

Roman Neustadter, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe, son bölümü 1 kişi eksik oynadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 27'ye, Fenerbahçe ise 16'ya yükseltti ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe ise Bursaspor deplasmanına gidecek.