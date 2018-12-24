Fenerbahçe galibiyeti unuttu

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Fenerbahçe'nin daha atak oynadığı ve zaman zaman gol pozisyonları da yakaladı ancak skoru değiştiremedi. Antalyaspor ise tek tehlikeli atağını 86. dakikada yaptı ancak bu pozisyondan da gol sesi çıkmadı.

Roman Neustadter, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe, son bölümü 1 kişi eksik oynadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 27'ye, Fenerbahçe ise 16'ya yükseltti ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

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