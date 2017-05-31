Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyasporın kaderi bu akşam belli oluyor!

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Kupayı alan takım, Spor Toto Süper Lig'de sıralamaya göre Avrupa gidecek takımların kaderini belirleyecek. Sonuçlara göre kaderi değişecek olan 3 takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor.

İşte bu 3 takımın sonuca göre Avrupa'ya gidiş senaryoları:

FENERBAHÇE

Başakşehir kupayı kazanırsa;

- Fenerbahçe, son haftada kazanırsa ligi 3. sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

- Fenerbahçe puan kaybeder, Galatasaray da 3 puanı alırsa, sarı lacivertliler ligi 4. sırada bitireceği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. O maçlar da 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Atiker Konyaspor kazanırsa;

- Fenerbahçe, 3. sırada ligi bitirirse UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön elemeye katılacak.

- Eğer sarı lacivertliler 4. sırada ligi tamamlarsa 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turundan Avrupa Ligi'nde katılacak.

GALATASARAY

Başakşehir kazanırsa;

- Galatasaray, Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

- Sarı kırmızılılar 4. bitirirse 3. ön elemeden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Atiker Konyaspor kazanırsa;

- Cim Bom, ligi 3. sırada tamamlarsa 27 Temmuz - 3 Ağustos arasında oynanacak 3. ön eleme turunda Avrupa Ligi'nde olacak.

- Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi 4. sırada bitirirse 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turunda Kupa 2'de olacak.

ANTALYASPOR

Başakşehir kupayı kazanırsa;

- Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirdiği için 2. ön elemeden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Atiker Konyaspor kupayı kazanırsa;

- Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyecek.

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