Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyasporın kaderi bu akşam belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım, Süper Lig'de sıralamaya göre Avrupa'ya gidecek takımın kaderini de belirleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam 21.30'da Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Kupayı alan takım, Spor Toto Süper Lig'de sıralamaya göre Avrupa gidecek takımların kaderini belirleyecek. Sonuçlara göre kaderi değişecek olan 3 takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor.

İşte bu 3 takımın sonuca göre Avrupa'ya gidiş senaryoları:

FENERBAHÇE

Başakşehir kupayı kazanırsa;

- Fenerbahçe, son haftada kazanırsa ligi 3. sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

- Fenerbahçe puan kaybeder, Galatasaray da 3 puanı alırsa, sarı lacivertliler ligi 4. sırada bitireceği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. O maçlar da 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Atiker Konyaspor kazanırsa;

- Fenerbahçe, 3. sırada ligi bitirirse UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön elemeye katılacak.

- Eğer sarı lacivertliler 4. sırada ligi tamamlarsa 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turundan Avrupa Ligi'nde katılacak.

GALATASARAY

Başakşehir kazanırsa;

- Galatasaray, Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

- Sarı kırmızılılar 4. bitirirse 3. ön elemeden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Atiker Konyaspor kazanırsa;

- Cim Bom, ligi 3. sırada tamamlarsa 27 Temmuz - 3 Ağustos arasında oynanacak 3. ön eleme turunda Avrupa Ligi'nde olacak.

- Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi 4. sırada bitirirse 13-20 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turunda Kupa 2'de olacak.

ANTALYASPOR

Başakşehir kupayı kazanırsa;

- Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirdiği için 2. ön elemeden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Atiker Konyaspor kupayı kazanırsa;

- Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyecek.